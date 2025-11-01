Cerrar X
Escena

Heidi Klum impacta en Halloween 2025 disfrazada de Medusa

La modelo alemana volvió a dominar Halloween en Nueva York al transformarse en una Medusa hiperrealista, tras más de 10 horas de trabajo de efectos y prótesis.

Heidi Klum volvió a convertir Halloween en su propio espectáculo global. En la edición 2025 de su tradicional fiesta en Nueva York, la modelo alemana sorprendió al aparecer transformada en Medusa, la temida criatura mitológica que convertía a sus víctimas en piedra con solo mirarlas.

Klum lució una creación hiperrealista con serpientes móviles en la cabeza, piel escamosa, cola articulada y prótesis que la llevaron a un nivel cinematográfico. La metamorfosis tomó más de 10 horas y un equipo de 15 artistas especializados en maquillaje, pintura corporal y efectos visuales.

La “reina de Halloween” aseguró que llevaba meses planeando este concepto y buscó una interpretación propia, más aterradora y detallada que cualquier versión previa del personaje.

A su lado estuvo su esposo, Tom Kaulitz, caracterizado como un soldado griego petrificado, completando la narrativa mitológica y posando como si fuera parte de una escena clásica congelada en el tiempo.

Con este nuevo impacto viral, Klum reafirma por qué cada año sus transformaciones se convierten en tendencia mundial dentro del Halloween pop culture, elevando nuevamente el estándar de lo posible dentro de la industria del disfraz de alto nivel.


