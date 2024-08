Homenajea Bruno Mars a México con video en sus redes

Tras tres exitosos conciertos en la Ciudad de México, el cantante Bruno Mars agradeció todo el apoyo con un divertido video en el que homenajea la cultura mexicana.

Fue través de su cuenta de Instagram donde compartió un emotivo video, entre mariachis y mucha fiesta, portando una máscara de luchador color dorado y vistiendo un traje color beige, haciendo referencia al mariachi.

Mientras recorre las calles de la CDMX, juega fútbol con niños y acaricia a un perro chihuahua.

En el video también aparecen distintos elementos representativos como los tianguis, los sombreros de charro y los sarapes, así como los puestos de frutas y verduras.

Además, el intérprete nos regala junto con el video un tema musical especial al que denominó "This is the best", el cual utilizó para ambientar.

"Gracias, Ciudad de México, por tres hermosas fiestas. Pude vivir un sueño de la infancia y ser luchador por un día. ¡Te quiero mucho, te quiero muchísimo! ¡ ¡Disfruta de este éxito hasta que regrese! Atentamente, Brunito", escribió junto al clip.

