Homenajean a Dustin Hoffman y Maggie Gyllenhaal en Karlovy Vary

El Festival Internacional de Cine reconoció a ambos artistas por su trayectoria y aportación al séptimo arte durante la inauguración de su 60ª edición

Los actores estadounidenses Dustin Hoffman y Maggie Gyllenhaal fueron galardonados en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary por su contribución artística al cine mundial.

En la gala de inauguración de la 60ª edición del prestigioso certamen que se celebra cada verano en la ciudad balneario checa, Hoffman recibió el Globo de Cristal, mientras que Gyllenhaal obtuvo el Premio del Presidente.

Tras agradecer los reconocimientos, ambos cineastas rememoraron sus visitas anteriores a Karlovy Vary y reflexionaron sobre el momento en que descubrieron su vocación artística.

Gyllenhaal (1977), directora, guionista, actriz y productora, explicó que cuando estudiaba en la Universidad de Columbia viajó a Praga para cursar un semestre, y recordó el día en que acudió al teatro Divadlo Na Zábradlí a ver una versión experimental de La Gaviota, de Anton Chéjov.

“Ayer me contaron que el actor que interpretaba a Trigorin era Jirí Bartoska”, evocó la actriz sobre el destacado intérprete y productor checo, quien presidió el festival desde 1994 hasta su fallecimiento en 2025.

“Creo que esto es cosa del destino, gracias por la inspiración y por el primer paso para convertirme en directora”, dijo la cineasta, que inició su carrera interpretativa en 1992 y alcanzó el reconocimiento internacional con ‘Secretary’ (2002). Nominada al Óscar por ‘Crazy Heart’ (2009), su trayectoria incluye títulos como ‘Donnie Darko’, ‘The Dark Knight’ o ‘The Lost Daughter’.

Por su parte, Hoffman habló de la fortuna que ha tenido al poder dedicarse a su profesión.

“Me enamoré de la actuación porque fue la primera vez que me sentí perdido en el tiempo. Sabía instintivamente que así era como quería vivir; quería estar absorto por el tiempo porque me hacía sentir vivo”, confesó el veterano actor que la próxima semana cumple 89 años.

“El placer de hacer lo que hacemos es perder la noción del tiempo”, destacó el protagonista de El Graduado (1967), su primer gran éxito cinematográfico y una cinta que será proyectada en su honor durante el certamen. Hoffman, ganador de dos premios Óscar por ‘Kramer contra Kramer’ (1979) y Rain Man (1988), acumula otras cinco nominaciones de la Academia de Hollywood a lo largo de su dilatada carrera.

Entre las películas que competirán hasta el próximo 11 de julio por el Globo de Cristal destacan el largometraje Detrás de la Lluvia, de la chilena Valeria Sarmiento, y el documental colombiano Cinco años, Cuatro meses, dirigido por Esteban Hoyos y Juan Miguel Gelacio.

Junto a ellas, otros diez largometrajes pugnarán por la icónica estatuilla, forjada en la histórica fábrica de vidrio Moser de la ciudad, en una edición que también marca el debut del cine suizo en la sección oficial con ‘A Happy Family’, de Jan-Enric Mack.