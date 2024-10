Hugh Jackman regresa al escenario con conciertos en Radio City

El actor Hugh Jackman anunció que volverá a los escenarios como cantante, pues ofrecerá una serie de conciertos en el icónico Radio City Music Hall en Nueva York, donde tendrá sólo 12 presentanciones, en diferentes fines de semana del siguiente año.

En el espectáculo denominado From New York with love, el artista australiano interpretará temas de sus películas así como de las obras musicales en los que ha participado, tales como The boy from Oz, que le permitió ganar su primer premio Tony (2004), The greatest showman y The music man.

Obviamente no faltarán canciones de sus exitosas presentaciones en el West End, como Oklahoma! y Carousel en Off Broadway.

"Este es mi momento", aseguró Jackman, en un divertido video que compartió a través de su cuenta de Instagram. En el clip aparece su amigo el actor Ryan Reynolds, con quien protagonizó la película Deadpool y Wolverine.

Sentado en un sofá en una sala, Jackman recuerda cuando Reynolds anunció hace dos años su regreso como Wolverin en el filme de superhéroes.

"Ryan y yo tuvimos una gran aventura y me pregunté qué viene ahora", indicó, luego le pregunta a Reynolds (que en ese momento se ve pasar por detrás del sofá) que si quiere asistir a su presentación en el Radio City.

"Voy a estar ahí?", pregunta Reynolds, "En el escenario no, pero sí en mi corazón", le respondió el actor, que reside en Nueva York, que también toca piano y guitarra y que sigue bromeando con Ryan al que le dice que debe comprar su boleto sin descuento.

El actor de "X-Men" no oculta su emoción y así lo expresó en otro mensaje en sus redes: "Oh, qué hermoso día" lo que acompañó con un poster con las fechas de sus presentaciones en el Radio City, en el que está en el centro de la foto con el legendario teatro de fondo.

Los conciertos, que comenzarán el 24 de enero de 2025, estarán repartidos en fines de semana seleccionados hasta agosto del mismo año.





