Inde Navarrette busca unirse a los nuevos X-Men

La actriz Inde Navarrette confirmó que se reunió con el director Jake Schreier y reveló que le gustaría interpretar a Mystique en la nueva película de X-Men

La actriz Inde Navarrette, quien ganó notoriedad tras protagonizar Obsession, reveló que recientemente sostuvo una reunión con Jake Schreier, director encargado de la próxima película de X-Men para Marvel Studios.

Durante una entrevista en el pódcast Up Next de Variety, la actriz explicó que, tras el éxito de Obsession, ha tenido la oportunidad de reunirse con diversos cineastas y ejecutivos de la industria para explorar posibles proyectos.

Elogia la visión del director

Navarrette señaló que creció viendo las películas originales de X-Men producidas por Fox y destacó el trabajo de Schreier en Thunderbolts, al considerar que recuperó el enfoque en el desarrollo de los personajes que caracterizó a las primeras entregas de Marvel.

La intérprete comentó que gran parte de su conversación con el director estuvo enfocada en expresar su admiración por ese estilo narrativo y por el trabajo que ha realizado dentro del estudio.

Aunque evitó revelar detalles sobre el encuentro, Navarrette aclaró que muchas de las reuniones que sostiene actualmente no necesariamente terminan en un contrato, sino que representan una oportunidad para conocer a directores con quienes le gustaría colaborar en el futuro.

La actriz aseguró que disfruta esta etapa de su carrera porque le permite intercambiar ideas con distintos realizadores y construir relaciones profesionales.

Mystique, el personaje que le gustaría interpretar

Al ser cuestionada sobre qué mutante le gustaría interpretar en el renovado universo de X-Men, Navarrette no ocultó su preferencia por Mystique, personaje que anteriormente fue llevado al cine por Rebecca Romijn.

Marvel Studios prepara una nueva etapa para la franquicia tras Avengers: Secret Wars, con un elenco más joven que tomará el relevo de los actores que protagonizaron las películas clásicas de los mutantes. Antes de ello, varios integrantes del reparto original aparecerán en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para este año.