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Ingresa Taylor Swift al Salón de la Fama de los Compositores

La cantante recibió uno de los máximos reconocimientos de la industria musical y se convirtió en la segunda persona más joven en formar parte del recinto

  • 12
  • Junio
    2026

Taylor Swift ingresó anoche al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, durante una gala en Nueva York en la que se reconocieron sus éxitos.

La cantante, de 36 años se convierte así en la segunda persona más joven en recibir este reconocimiento, superada solo por Stevie Wonder, que tenía 32 años cuando fue ingresado.

En la gala, celebrada en el Hotel Marriott Marquis, en Manhattan, se unirán también al Salón de la Fama de los Compositores Walter Afanasieff, autor de All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey; Terry Britten y Graham Lyle, creadores de What's Love Got To Do With It, y Gene Simmons y Paul Stanley, de la banda KISS.

También se reconocerá a Kenny Loggins, conocido por el tema Footloose; Alanis Morissette, con canciones como You Oughta Know, y a Christopher Tricky' Stewart, creador de los éxitos Umbrella, interpretado por Rihanna, y Single Ladies' por Beyoncé.

"La selección de este año no solo presenta canciones emblemáticas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros. Estos compositores han tenido un profundo impacto en las vidas de miles de millones de oyentes en todo el mundo", dijo Nile Rodgers, presidente del SHOF.

El evento contó con la presencia y actuaciones de otros artistas como Dallas Austin, Sombr, Madison Cunningham, Brandi Carlile o Billy Corgan.

La carrera musical de Swift se remonta al 2006, cuando lanzó su primer sencillo Tim McGraw, parte de su álbum debut, y desde entonces ha publicado un total de 12 discos, siendo el último The Life of a Showgirl (2025).

A lo largo de su trayectoria ha ganado 14 premios Grammy y se ha erigido como la primera y única persona en hacerse con el gramófono a Mejor Álbum del Año cuatro veces: en el 2024 con Midnights; en el 2021 con Folklore; en 2016 con '1989' y en 2010 con 'Fearless'.

La cantante homenajeó a su carrera artística en el 2023 y el 2024 con The Eras Tour' una gira mundial en la que interpretó muchos de sus temas y con la que recaudó más de 2.000 millones de dólares con la venta de entradas.

Ya en 2010, se convirtió en la ganadora más joven del premio Hal David del Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés), otorgado a artistas que el comité jurado considera grandes promesas.


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