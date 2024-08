‘Invitan’ a su viaje de verano en serie de BTS

La espera está a punto de terminar para todos los integrantes del Army, como se conoce al fandom del grupo BTS, pues el próximo jueves se estrenará en streaming la tan esperada serie Are you sure?, protagonizada por Jimin y Jungkook.

Los dos integrantes de la agrupación de K-Pop realizaron un viaje previo a su ingreso al servicio militar coreano y ahora lo compartirán con todos sus fanáticos y con quienes gustan de recorrer el mundo y pasar grandes aventuras.

La serie tiene ocho episodios y durante ellos las dos superestrellas compartirán lo que vivieron en Nueva York, Jeju (Corea del Sur) y Sapporo (Japón).

En cada capítulo se les verá comprar distintos productos, conocer aspectos interesantes de cada ciudad y sobre todo disfrutar de su convivencia juntos, alejados de los escenarios.

Uno de los fines del programa es mostrarlos tal cual son, hacer hincapié entre la gran amistad que mantienen y explorar los motivos por los que conectan tan bien y a la vez.

Bien podría ser considerado un reality show, pues los cantantes no siguieron un guión y se dejaron llevar según que cada sitio les demandó, sus aventuras son reales, sus dudas son como las de cualquier otro turista y hasta los roces que se muestren son como los de dos amigos que no se ponen de acuerdo durante un viaje.

Toda la industria del entretenimiento coreana es una auténtica máquina de generar atención y la música pop es posiblemente la más famosa e internacional, solamente por detrás de la estadounidense.

El KPOP ha generado auténticos ídolos de masas y entre ellos está el grupo más grande de todos: BTS que ahora, junto con Disney, ofrece esta propuesta, en la que dos de los integrantes serán vistos desde otro ángulo.

