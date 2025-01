Jacques Audiard pide perdón a mexicanos por 'Emilia Pérez'

Después de su estreno en cines y convertirse en una de las películas más controvertidas entre el público mexicano, que se ha pronunciado ofendido por la cinta, el director Jacques Audiard salió a dar una disculpa.

El francés reveló que no investigó acerca de la cultura del país para la película "Emilia Pérez", que ha recibido varios premios, posicionándola como una cinta revelación para la industria.

Desde su estreno, los usuarios en redes sociales estallaron en redes sociales con comentarios negativos al respecto.

Tras la ola de críticas, el director de la cinta mandó un mensaje a la comunidad para aclarar el contexto de la película.

"La ópera no es realista, pero sé que hay cosas escandalosas en Emilia, a los mexicanos les pido perdón".

"El cine no aporta respuestas, el cine aporta preguntas, yo tal vez las preguntas que Emilia aporta no son las correctas, a mí me parecen interesantes; no quiero ser pretencioso simplemente Emilia tiene preguntas que me parecen universales”, dijo.

Aseguró que para él era importante crear desde el arte y siempre optaría por preferir generar una leyenda y no la verdad, debido a su trabajo como cineasta.

"Si tengo que elegir entre la verdad y la leyenda, prefiero la leyenda".

Las declaraciones han causado revuelo en redes, pero en específico entre los mexicanos que se habían pronunciado en contra de la cinta

