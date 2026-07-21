Jennie lanza teaser del videoclip de 'Less Than a Lover'

Jennie lanzó el teaser de 'Less Than a Lover', cuyo videoclip debutará este 24 de julio con una propuesta romántica y dirigida por la artista

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Jennie, integrante de BLACKPINK, presentó el primer adelanto del videoclip de su nuevo sencillo Less Than a Lover, cuyo estreno está programado para el viernes 24 de julio de 2026 a la 1:00 p.m. (KST).

El lanzamiento marcará una nueva etapa en la carrera de la cantante con una propuesta de estilo veraniego, acompañada por sonidos lo-fi de guitarra y teclado eléctrico vintage, además de una interpretación vocal más madura y sutil en comparación con sus trabajos anteriores.

Less than a Lover 🌾



FRIDAY JULY 24TH 12 AM EDT / 1 PM KST



🔗 https://t.co/p9FWdq3keQ pic.twitter.com/L2K6MMmDzg — JENNIE HQ (@Jennie_HQ) July 21, 2026

Un proyecto con sello personal

Jennie participó en la composición de la letra del tema y también asumió la dirección del videoclip, además de colaborar en la producción general del proyecto, convirtiéndolo en uno de los trabajos más personales de su trayectoria.

El concepto gira en torno a una historia romántica con un tono nostálgico. La artista ha acompañado la promoción con la frase: "The summer I chose to pause the love story" ("El verano que elegí pausar la historia de amor"), que resume la esencia narrativa del lanzamiento.

Una historia con enfoque cinematográfico

Los avances muestran una propuesta visual inspirada en fotografías tipo polaroid y escenas íntimas de una pareja en un entorno urbano, priorizando el desarrollo de una historia emocional por encima de las coreografías que han caracterizado algunos de sus lanzamientos anteriores.

El modelo taiwanés Nah Kai participa como coprotagonista del videoclip, interpretando al personaje masculino que aparece en los teasers y que ha generado conversación entre los seguidores de la cantante.

Antes de su estreno oficial, Jennie interpretó Less Than a Lover en festivales como Governors Ball, Roskilde, Open'er y Mad Cool.

La cantante también tiene previstas presentaciones en Lollapalooza Chicago y Summer Sonic como parte de su agenda de actuaciones.