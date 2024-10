Julieta Venegas y Vivir Quintana recibirán el 'Leading Ladies'

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación otorgará el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment a Julieta Venegas y Vivir Quintana, por su influencia en el sector de las artes y el entretenimiento, así como por sus contribuciones y por inspirar a las futuras generaciones.

Venegas, tiene ocho premios Latin Grammy, y Quintana es artista y activista por su lucha en defensa de los derechos de las mujeres en México, como con el tema Canción sin miedo, que se ha convertido en un himno feminista en América Latina.

“Nuestras homenajeadas son mucho más que un referente de excelencia, se trata de un grupo que ha contribuido notablemente al empoderamiento y desarrollo de otras mujeres”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

El evento será el 11 de noviembre en Miami durante la semana Latin Grammy, con patrocinadores como Amazon Music, que además donará al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy.

El programa Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER, en colaboración con She Is The Music, seguirá ofreciendo mentorías para promover el desarrollo de mujeres en la industria.

