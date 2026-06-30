La junta del Museo de la Academia incorpora a Guillermo del Toro

El Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la incorporación del cineasta mexicano Guillermo del Toro

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El Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la incorporación del cineasta mexicano Guillermo del Toro, la productora Gale Anne Hurd y el empresario teatral John Gore a su Junta Directiva, cuyos nuevos nombramientos entrarán en vigor el 1 de julio.

Los tres nuevos integrantes formarán parte del Consejo de Administración encargado de supervisar la salud financiera y la estrategia de gobernanza a largo plazo del recinto dedicado a preservar y difundir la historia del cine.

Tres figuras destacadas de la industria

John Gore, fundador y presidente ejecutivo de John Gore Studios, llega al organismo con una trayectoria ampliamente reconocida en el teatro.

Ha obtenido 27 premios Tony, además de dos premios Olivier y dos Emmy.

Su organización controla importantes activos del teatro comercial, entre ellos Broadway Across America y Broadway.com, además de producir giras de exitosos musicales como Wicked, Hamilton y El Rey León en Norteamérica.

Por su parte, Gale Anne Hurd cuenta con una extensa carrera como productora de películas como Aliens, The Abyss, Armageddon y Terminator 2: El juicio final. En televisión ha sido productora ejecutiva de la franquicia The Walking Dead y anteriormente formó parte de la Junta de Gobernadores de la Academia.

Reconocimiento a la trayectoria de Del Toro

Guillermo del Toro se suma al consejo después de consolidarse como uno de los cineastas más reconocidos de la industria gracias a una filmografía que combina elementos de fantasía y terror.

Sus producciones han obtenido un total de 11 premios Óscar. Entre ellas destaca La forma del agua, con la que ganó las estatuillas a Mejor Película y Mejor Director, así como Pinocho de Guillermo del Toro, reconocida con el premio a Mejor Película de Animación.

Su más reciente largometraje, Frankenstein, protagonizado por Oscar Isaac y Jacob Elordi, obtuvo nueve nominaciones al Óscar y conquistó tres premios en las categorías de mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción y mejor maquillaje y peluquería.

Buscan fortalecer la misión del museo

La directora y presidenta del Museo de la Academia, Amy Homma, dio la bienvenida a los nuevos integrantes y afirmó que sus distintas experiencias contribuirán a ampliar el impacto internacional de la institución.

Asimismo, expresó su confianza en que la incorporación de Gore, Hurd y Del Toro permitirá fortalecer la misión del museo y consolidar su crecimiento en los próximos años.

Con estos nombramientos, la Junta Directiva amplía su integración con representantes de diversos sectores de la industria cinematográfica, entre ellos productores, ejecutivos, actores y líderes del entretenimiento.