La nueva película de Nolan vendió 28 mil boletos en 24 horas en la pantalla IMAX más grande del Reino Unido y superó marcas de Oppenheimer y Dune: Parte Dos

Inicio / Escena / 'La Odisea' bate récords con US$1 millón en ventas de entradas

La expectativa por “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan, continúa creciendo a más de un año de su estreno y ya comenzó a romper récords de taquilla en preventa.

El BFI IMAX de Londres, considerado la pantalla más grande del Reino Unido, informó que vendió 28 mil boletos durante las primeras 24 horas de preventa, alcanzando una recaudación cerca de un millón de dólares.

La cifra estableció una nueva marca para el recinto y llegó después de que las funciones programadas para el fin de semana de estreno agotaran sus entradas en menos de una hora.

Entre ellas se encuentra una función especial de medianoche que dará inicio a una serie de proyecciones continuas durante 24 horas.

Supera marcas de Oppenheimer y Dune

Los ingresos obtenidos por “La Odisea” en su primer día de preventa en el BFI IMAX superaron ampliamente los récords anteriores del complejo cinematográfico.

La película rebasó la marca de “Dune: Parte Dos”, que había recaudado alrededor de medio millón de dólares en sus primeras 24 horas, y casi cuadruplicó los resultados alcanzados por “Oppenheimer”.

El fenómeno se repitió en Estados Unidos cuando las entradas para funciones premium de gran formato salieron a la venta con un año de anticipación.

Durante las primeras 24 horas se comercializaron alrededor de 150 mil boletos, generando ingresos por 3.4 millones de dólares.

La alta demanda provocó fallas en los sitios de venta y tiempos de espera superiores a una hora. Además, algunos boletos comenzaron a revenderse en plataformas digitales por cantidades que alcanzaron los mil 500 dólares.

La producción cuenta con un reparto integrado por Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o y Charlize Theron.

Además, la cinta se convirtió en el primer largometraje filmado completamente en formato IMAX de 70 milímetros utilizando cámaras IMAX.

“La Odisea” tiene previsto llegar a los cines el próximo 17 de julio.