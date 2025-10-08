Cerrar X
‘La Roca’ y Benny Safdie presentan 'La máquina en México'

Miles de fans acudieron al Parque Toreo para conocer a Dwayne Johnson y al director Benny Safdie durante la premier de La máquina: The Smashing Machine

Miles de personas asistieron a conocer en persona al actor Dwayne Johnson “La Roca” y al director de cine Benny Safdie, en una plaza comercial de la Ciudad de México.

Ellos visitaron el país para promocionar "La máquina: The Smashing Machine", una película que presentará la vida y carrera del luchador estadounidense Mark Kerr, interpretado por Johnson.

En la cinta, el actor muestra una nueva faceta, pues se aleja de la comedia y la acción para demostrar que es capaz de presentar otro tipo de papeles, como este, que involucra el drama.

La premier se realizó la noche de ayer en Parque Toreo, donde miles se congregaron, muchos de ellos caracterizados como alguno de los mejores personajes del actor.

El primero en aparecer fue Safdie, cineasta estadounidense que ganó el León de Plata a Mejor Dirección por esta película.

Las dos figuras del cine se mostraron muy accesibles al tomarse selfies y dar autógrafos en pósters, películas y figuras. Diamantes en bruto, Black Adam, Rápidos y furiosos y más quedaron marcados con la firma de Safdie y Johnson.

El actor y el director subieron al ring central de la alfombra negra y compartieron su emoción por recibir la calidez de México.

Ambos contaron un poco del proceso de grabación detrás de La máquina y, finalmente, dieron paso a la primera proyección oficial de la película.


