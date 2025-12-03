La Toya Jackson, hermana de Michael, preocupa por su delgadez

La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, compartió una serie de imágenes en sus redes sociales que han provocado preocupación y alarma, por su extrema delgadez.

Las fotos que publicó la cantante de 69 años posando además provocaron comentarios encontrados, pues unos se mostraron preocupados por su salud y otros se burlaron de su apariencia.

La publicación se da a pocas semanas de que publicara un video en el que revelaba encontrarse en una oficina médica, pero sin especificar la razón de su visita.

“Estoy aquí nuevamente en el médico, así que espero que todo me vaya bien, que todos los resultados sean buenos y espero que ustedes tengan un gran día”, expresó en la publicación del 7 de noviembre.

