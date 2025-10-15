'Las perdidas' serán anfitrionas de fiesta temática de 'Wicked'

Ariana Grande y Cynthia Erivo, las protagonistas de Wicked (Glinda y Elphaba, respectivamente), acaban de anunciar un evento imperdible para los fans en México.

El trío de influencers mexicanas conocidas como Las Perdidas, Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, serán las anfitrionas oficiales de la fiesta de Halloween temática de Wicked en la Ciudad de México, programada para el 30 de octubre de 2025.

¿Qué sabemos del evento?

Esto será una celebración embrujada inspirada en el mundo de Oz, con toques de verde esmeralda, rosa burbuja y, por supuesto, espíritu de Halloween.

El evento estará lleno de disfraces de brujas buenas y malas, decoraciones mágicas y sorpresas relacionadas con la película, que ya es un fenómeno global.

El evento será el próximo jueves 30 de octubre en CDMX.

Se compartió a través de videos y posts en redes sociales, donde Ariana y Cynthia "invocan" a Las Perdidas para unir fuerzas y llevar la magia de Wicked a una fiesta inolvidable.

ariana grande y cynthia erivo anuncian que “las pérdidas” (wendy, karina y paola) serán anfitrionas de “La fiesta de disfraces mágicos de Wicked” el próximo 30 de octubre 🩷💚🫧🧪 pic.twitter.com/XkJuMH5hnb — Ariana Grande México ♡ (@ArianaGMexico) October 15, 2025

El clip es puro vibe: risas, guiños al musical y un llamado a los fans para que se unan al "viaje a Oz".

Este crossover es genial porque une el glamour internacional de Wicked con el carisma y humor irreverente de Las Perdidas, que han conquistado a México con su autenticidad.

