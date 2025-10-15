Latinas conquistan el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 no solo marcó el regreso triunfal de la lencería como un símbolo de poder femenino, sino que se convirtió en un vibrante epicentro del empoderamiento latino, reuniendo a algunas de las mujeres más influyentes y poderosas de Latinoamérica para reafirmar la energía inigualable de la región en la Gran Manzana. La pasarela infinita y la "pink carpet" se rindieron ante el talento y el carisma de estas conquistadoras.

La protagonista indiscutible de la noche fue Karol G. La artista colombiana, conocida mundialmente como "La Bichota", ofreció el espectáculo musical principal, irradiando sensualidad y fuerza en un impresionante jumpsuit rojo de encaje y pedrería brillante. Comenzó con una falda lisa, pero el momento cumbre llegó cuando la cambió por unas poderosas alas, enviando un mensaje claro: ¡De Colombia para el mundo!

México estuvo magistralmente representado por la actriz Aislinn Derbez, quien deslumbró al combinar el poder de la sastrería con la delicadeza de la lencería. Su paso por el evento fue una metamorfosis elegante: primero, como el "Cisne Negro" en el cóctel preliminar con tonos borgoña, y luego, transformándose en el "Cisne Blanco" para la "pink carpet".

Brasil se hizo sentir en todo su esplendor con dos supermodelos icónicas. Alessandra Ambrosio esparció su espíritu vibrante desde el backstage y cautivó en la tarima con unas alas en forma de antifaz.

Por su parte, la grandiosa Adriana Lima protagonizó un regreso apoteósico. Después de su despedida en 2018, la modelo volvió a ponerse sus alas en lo que parece ser el renacer de un fénix en la pasarela de Victoria’s Secret.

Además, el talento brasileño se complementó con la presencia de Gabriela Moura, actriz y bailarina cuya formación circense le dio una presencia escénica arrolladora.

Venezuela hizo una entrada triunfal con pase doble gracias a las influencers más top del momento: Lele Pons y Zhamira Zambrano. Ambas, con un pie firmemente puesto en la música, han logrado labrarse un nombre en Estados Unidos que resuena a nivel global gracias a su esfuerzo y pasión.

Finalmente, la generación de influencers que creció con Vine estuvo representada por Vale Genta, de ascendencia peruana, quien suma a su popularidad una incursión prometedora en la actuación.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 fue más que un desfile; fue una celebración de la fuerza, la sensualidad y el inagotable poder de las mujeres latinas, confirmando que su influencia es, sin duda, global.

