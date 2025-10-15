Cerrar X
EH_UNA_FOTO_4fdba45945
Escena

Latinas conquistan el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La protagonista indiscutible de la noche fue Karol G, quien ofreció el espectáculo principal, irradiando sensualidad y fuerza en un impresionante jumpsuit rojo

  • 15
  • Octubre
    2025

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 no solo marcó el regreso triunfal de la lencería como un símbolo de poder femenino, sino que se convirtió en un vibrante epicentro del empoderamiento latino, reuniendo a algunas de las mujeres más influyentes y poderosas de Latinoamérica para reafirmar la energía inigualable de la región en la Gran Manzana. La pasarela infinita y la "pink carpet" se rindieron ante el talento y el carisma de estas conquistadoras.

La protagonista indiscutible de la noche fue Karol G. La artista colombiana, conocida mundialmente como "La Bichota", ofreció el espectáculo musical principal, irradiando sensualidad y fuerza en un impresionante jumpsuit rojo de encaje y pedrería brillante. Comenzó con una falda lisa, pero el momento cumbre llegó cuando la cambió por unas poderosas alas, enviando un mensaje claro: ¡De Colombia para el mundo!

México estuvo magistralmente representado por la actriz Aislinn Derbez, quien deslumbró al combinar el poder de la sastrería con la delicadeza de la lencería. Su paso por el evento fue una metamorfosis elegante: primero, como el "Cisne Negro" en el cóctel preliminar con tonos borgoña, y luego, transformándose en el "Cisne Blanco" para la "pink carpet".

Brasil se hizo sentir en todo su esplendor con dos supermodelos icónicas. Alessandra Ambrosio esparció su espíritu vibrante desde el backstage y cautivó en la tarima con unas alas en forma de antifaz.

Por su parte, la grandiosa Adriana Lima protagonizó un regreso apoteósico. Después de su despedida en 2018, la modelo volvió a ponerse sus alas en lo que parece ser el renacer de un fénix en la pasarela de Victoria’s Secret.

Además, el talento brasileño se complementó con la presencia de Gabriela Moura, actriz y bailarina cuya formación circense le dio una presencia escénica arrolladora.

Venezuela hizo una entrada triunfal con pase doble gracias a las influencers más top del momento: Lele Pons y Zhamira Zambrano. Ambas, con un pie firmemente puesto en la música, han logrado labrarse un nombre en Estados Unidos que resuena a nivel global gracias a su esfuerzo y pasión.

Finalmente, la generación de influencers que creció con Vine estuvo representada por Vale Genta, de ascendencia peruana, quien suma a su popularidad una incursión prometedora en la actuación.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 fue más que un desfile; fue una celebración de la fuerza, la sensualidad y el inagotable poder de las mujeres latinas, confirmando que su influencia es, sin duda, global.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_alvin_holsey_e1fb3a5c21
Renuncia el almirante de EUA que supervisaba ataques en el Caribe
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T170343_501_3a1761fe4c
Padres cierran secundaria técnica para exigir regreso de director
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T155624_029_0a65f21d59
Padres de familia exigen solución a fallas eléctricas en primaria
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Empresa regia Vector inicia cierre gradual de Casa de Bolsa
Whats_App_Image_2025_10_16_at_8_43_11_PM_a24119925b
Supervisa el Samuel García cimentación de nuevo Hospital Infantil
f687860fcfa1f0646e273cf8433bff3cc4ca983b_6a49603633
Britney Spears responde harta a las acusaciones de su exmarido
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×