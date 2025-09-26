Cerrar X
lawrence_jennifer_gaza_ad0f43f553
Escena

"Lo de Gaza es un genocidio aterrador”: Jennifer Lawrence

La actriz Jennifer Lawrence se declaró 'aterrorizada' por la situación en Gaza, a la que calificó de 'genocidio', durante el Festival de Cine de San Sebastián

  • 26
  • Septiembre
    2025

En medio del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la actriz estadounidense Jennifer Lawrence sorprendió al declarar que se siente “aterrorizada” por la situación en Gaza, que calificó como “un genocidio mortificante e inaceptable”.

La ganadora del Oscar, de 35 años, respondió así tras varios intentos de la prensa por conocer su postura, pese a que en un inicio solo estaba previsto hablar sobre el Premio Donostia que recibirá y la película "Die My Love", dirigida por Lynne Ramsay y producida por Martin Scorsese.

“Rompe el corazón”

“Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es inaceptable. Ojalá hubiera algo que pudiera decir o hacer para arreglar esta horrible situación, que me rompe el corazón”, señaló Lawrence, visiblemente incómoda por la carga política de la pregunta.

Reconoció además que teme que sus palabras sean utilizadas como parte de la “retórica” que alimenta el conflicto, por lo que pidió a la gente concentrarse en los responsables y en las decisiones que pueden tomar “cuando voten”.

Libertad de expresión bajo ataque

La actriz también aprovechó para hablar sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, que, aseguró, “está bajo ataque”.

Subrayó que esta amenaza también se refleja en la industria del cine: “Nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad”.

Lo que más le entristece, dijo, es la falta de respeto en el discurso político estadounidense, donde a su juicio se ha normalizado que los líderes “mientan y carezcan de integridad”, algo que preocupa especialmente de cara a los jóvenes votantes.

Por otra parte, Lawrence advirtió que ignorar un conflicto en cualquier parte del mundo tarde o temprano afecta al resto: “Todo el mundo tiene que recordar que cuando se ignora lo que pasa en un lado, no tardará en llegar a tu parte del mundo”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T123205_382_f1f469590c
Fallece Camucha Negrete, actriz de 'Pantaléon y las visitadoras'
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T095543_737_cdb2775777
Selena Gomez y Benny Blanco celebran cena de ensayo
AP_25270453523391_4f4dc85896
Schwarzenegger celebra el Oktoberfest de Múnich
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T165846_660_805d5c4e2f
Hoy se celebra el Día Mundial de la Astronomía; mirando el cielo
57fb5676_785f_4c72_9f34_1e45e9307288_49a681a22c
Urbanismo táctico transforma calle Río Pánuco en Monterrey
decc5628_0aab_499a_b081_c4e59c87551f_ab8e6dc0b0
Impulsarán turismo en El Salto rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×