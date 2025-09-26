"Lo de Gaza es un genocidio aterrador”: Jennifer Lawrence

En medio del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la actriz estadounidense Jennifer Lawrence sorprendió al declarar que se siente “aterrorizada” por la situación en Gaza, que calificó como “un genocidio mortificante e inaceptable”.

La ganadora del Oscar, de 35 años, respondió así tras varios intentos de la prensa por conocer su postura, pese a que en un inicio solo estaba previsto hablar sobre el Premio Donostia que recibirá y la película "Die My Love", dirigida por Lynne Ramsay y producida por Martin Scorsese.

“Rompe el corazón”

“Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es inaceptable. Ojalá hubiera algo que pudiera decir o hacer para arreglar esta horrible situación, que me rompe el corazón”, señaló Lawrence, visiblemente incómoda por la carga política de la pregunta.

Reconoció además que teme que sus palabras sean utilizadas como parte de la “retórica” que alimenta el conflicto, por lo que pidió a la gente concentrarse en los responsables y en las decisiones que pueden tomar “cuando voten”.

Libertad de expresión bajo ataque

La actriz también aprovechó para hablar sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, que, aseguró, “está bajo ataque”.

Subrayó que esta amenaza también se refleja en la industria del cine: “Nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad”.

Lo que más le entristece, dijo, es la falta de respeto en el discurso político estadounidense, donde a su juicio se ha normalizado que los líderes “mientan y carezcan de integridad”, algo que preocupa especialmente de cara a los jóvenes votantes.

Por otra parte, Lawrence advirtió que ignorar un conflicto en cualquier parte del mundo tarde o temprano afecta al resto: “Todo el mundo tiene que recordar que cuando se ignora lo que pasa en un lado, no tardará en llegar a tu parte del mundo”.

