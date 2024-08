Luis Fonsi interpreta el tema de la película 'City of Dreams'

Luis Fonsi le puso voz al tema principal de la película "City of Dreams", que presenta la oscura realidad del tráfico humano, la explotación infantil y las consecuencias que tienen quienes la padecen.

La historia gira entorno a Jesús, un niño mexicano que sueña con ser futbolista que llega a Estados Unidos con la falsa promesa de que podrá entrenar y convertirse en futbolista profesional.

Sus secuestradores lo obligan a trabajar horas interminables cociendo en una factoría ilegal en Los Ángeles.

"Es una película muy poderosa, muy real, que habla de una situación que está pasando ahora mismo y por eso me quise involucrar. Hace unos años también me involucré con Sound of Freedom. Son películas que te aprietan el corazón cuando uno las ve, porque están basadas en historias reales.

“Hay más de 12 millones de niños que ahora mismo están involucrados en el tráfico de menores. Son películas fuertes que nos llenan de muchos sentimientos: de rabia, de coraje, pero a la misma vez de esperanza y de ganas de hacer algo al respecto", dijo.

El personaje de Jesús es interpretado por Ari Lópex, quien con su actuación logra captar y mantener la atención del público durante la cinta, misma que toca temas fuertes.

"Mis hijos todavía están muy pequeñitos para entrar en estos detalles, pero ya pronto son conversaciones que uno tiene que empezar a tener como padre y como her humano", dice el papá de Mikaela, de 12, y Rocco, de 7, de su matrimonio con la modelo española Águeda López.

