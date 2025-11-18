Cerrar X
Martha Higareda y Lewis Howes anuncian nacimiento de sus gemelas

La actriz Martha Higareda y su esposo, el presentador y escritor Lewis Howes, anunciaron este martes el nacimiento de sus gemelas

  • 18
  • Noviembre
    2025

La actriz Martha Higareda y su esposo, el presentador y escritor Lewis Howes, anunciaron el nacimiento de sus gemelas, marcando el inicio de su nueva etapa como padres primerizos.

La pareja compartió las primeras imágenes de sus hijas a través de redes sociales, donde confirmaron que ambas ya se encuentran en casa.

Higareda y Howes habían revelado en junio que esperaban a su primer bebé, pero semanas después dieron a conocer que serían dos.

Este lunes, finalmente dieron la bienvenida a sus hijas, acompañando la noticia con un mensaje lleno de gratitud.

Howes informó que tanto Martha como una de las bebés enfrentaron “algunos sustos de salud” durante el parto, sin detallar las complicaciones. No obstante, aseguró que ambas se encuentran en recuperación y estables.

“Gracias a Dios. Bienvenidas al mundo, gemelas. Estamos bendecidos por el milagro de la vida”, escribió.

Previo al nacimiento, el estadounidense dedicó un emotivo mensaje a Higareda por la fortaleza mostrada durante el embarazo, destacando lo ilusionados que estaban por conocer a sus hijas.

La última publicación de la actriz es justamente la dedicatoria de su esposo, celebrando la llegada inminente de las gemelas.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el parto, pero la familia confirmó que madre e hijas se encuentran fuera de peligro y disfrutando de sus primeros días juntas.

 

 

 


