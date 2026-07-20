Matty Healy y Gabriette Bechtel se casan en Los Ángeles

El vocalista de The 1975, Matty Healy, y la modelo Gabriette Bechtel contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Los Ángeles

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Matty Healy, vocalista de la banda The 1975, y la modelo Gabriette Bechtel contrajeron matrimonio en una ceremonia privada celebrada en Los Ángeles, acompañados por familiares y amigos cercanos.

De acuerdo con un comunicado difundido por los representantes de la pareja, la boda se llevó a cabo el sábado. Medios estadounidenses señalaron que la celebración tuvo lugar en la antigua finca de Madonna, ubicada en Hollywood Hills, y que entre los invitados estuvieron figuras como Charli XCX.

Del compromiso al altar

Healy, de 37 años, y Bechtel, de 28, anunciaron su compromiso en 2024, después de mantener una relación de nueve meses.

La modelo confirmó el compromiso en junio de ese año al compartir en Instagram una fotografía en la que lucía un anillo de diamantes negros. Posteriormente, Denise Welch, madre del cantante, confirmó la noticia durante un podcast.

En los días previos al enlace circularon videos en internet en los que Healy aparecía presuntamente actuando durante su despedida de soltero junto a The 9075, una banda tributo a The 1975.

Por su parte, Bechtel compartió imágenes de su despedida de soltera en Las Vegas, donde apareció esposada por un hombre vestido de policía, además de posar junto a Dita Von Teese y bailar con un imitador de Elvis.

La trayectoria de la pareja

Además de su carrera como modelo, Gabriette Bechtel es vocalista y compositora de la banda de punk rock Nasty Cherry, agrupación formada por Charli XCX.

Healy lidera The 1975, banda reconocida por temas como Chocolate, Somebody Else y Girls. El grupo ha conseguido cinco álbumes número uno en el Reino Unido y, tras encabezar el festival Glastonbury el año pasado, se encuentra en una pausa indefinida de sus presentaciones en vivo.