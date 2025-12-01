Melania Trump presenta la decoración navideña de la Casa Blanca

En su primera Navidad de regreso a la Casa Blanca, Melania Trump decidió que la decoración navideña tenga un marcado acento histórico y patriótico.

Su eje temático: el próximo 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.

Guiada por su estilo característico, la primera dama supervisó personalmente cada detalle de los adornos que vestirán la residencia ejecutiva este fin de año.

En total, el icónico edificio luce 75 coronas, 51 árboles navideños, más de 200 metros de guirnaldas y alrededor de 2,000 luces, elementos que refuerzan el mensaje central elegido por Melania: “El hogar está donde reside el corazón”.

Uno de los toques más significativos de la primera dama son las más de 2,800 estrellas doradas, colocadas en honor a los soldados estadounidenses y sus familias, así como 10,000 mariposas decorativas, símbolo recurrente en sus diseños.

También ordenó integrar 120 libras de jengibre para construir las tradicionales casas que forman parte del paisaje festivo de la Casa Blanca.

El Salón Este, transformado bajo la dirección de Melania, será el epicentro del homenaje a los 250 años de la nación, con decoraciones que resaltan los colores azul, rojo y blanco, junto a símbolos emblemáticos de la historia estadounidense.

Otros espacios con distintos enfoques

En el Salón Verde, Melania quiso destacar la unión familiar con dos rompecabezas de más de 6,000 piezas, uno dedicado a George Washington y otro a Donald Trump.

El Salón Rojo refleja su compromiso con la juventud a través de su iniciativa social “Be Best”.

El vestíbulo principal presenta también piezas restauradas del tradicional belén de la Casa Blanca y una nueva casita de jengibre que reproduce el pórtico sur de la residencia, un diseño que Melania solicitó para resaltar la arquitectura histórica del edificio.

La temporada navideña comenzó oficialmente luego de que Melania Trump recibiera, el lunes pasado, el imponente abeto Concolor de más de seis metros, procedente de Míchigan, que coronará la decoración.

Su ceremonia de encendido está programada para este jueves —otro momento que llevará, nuevamente, la impronta de la primera dama.

