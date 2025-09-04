Cerrar X
Mora enciende la Arena Monterrey con reggaetón y trap

El artista puertorriqueño Mora hizo vibrar a miles con su tour *Lo Mismo de la Otra Vez*, donde cantó sus mayores éxitos y nuevas canciones

  • 04
  • Septiembre
    2025

Un gran ambiente se vivió anoche en la Arena Monterrey, gracias al cantante puertorriqueño Mora, quien ofreció un gran espectáculo ante miles de regios que respondieron a su llamado.

Gabriel Armando Mora Quintero, nombre real del artista, llegó a la ciudad como

Parte de su tour titulado Lo mismo de la otra vez, con el que ha llegado a las ciudades más importantes de diferentes países.

El originario de Bayamón, Puerto Rico, que ha destacado por su carisma y talento desde su debut en el 2019, inició su actuación poco después de las 21:00 horas, y desde que apareció en escena, inició la fiesta.

Durante su trayectoria musical, Mora ha colaborado con reconocidos artistas dentro de la escena urbana mundial y se ha ganado el corazón de los fans por su intensidad en cada track, lo que quedó demostrado durante la noche.

Su nuevo tour muestra una ironía sutil que responde a la crítica que siempre ha recibido. El disco con 17 temas explora el reggaetón, el trap y ritmos tropicales con colaboraciones de artistas de primera como C. Tangana y Young Miko.

Obviamente, el repertorio que ofreció incluyó desde sus primeras canciones hasta las más nuevas y todas fueron muy bien recibidas por los presentes, quienes cantaron a todo lo que da.

El ambiente estaba tan prendido que la gente no dudó en pararse a bailar, mientras cantaban éxitos como Badtrip, La Inocente, Polaris, Pasajero, Aurora, Bandida, Memorias y Detrás de tu Alma.


