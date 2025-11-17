Muere Elizabeth Franz, actriz emblemática de Broadway

Elizabeth Franz, actriz estadounidense reconocida por su trayectoria en Broadway y por sus participaciones en series como Gilmore Girls, murió el 4 de noviembre a los 84 años en su casa de Woodbury, Connecticut.

Su esposo, el guionista Christopher Pelham, confirmó su fallecimiento al New York Times, detallando que la causa fue cáncer y una fuerte reacción al medicamento utilizado en su tratamiento.

Icono del teatro y la televisión

Franz debutó en Broadway en 1967 con Rosencrantz and Guildenstern Are Dead y alcanzó la cima en 1999 al ganar el premio Tony a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Linda Loman en Death of a Salesman, producción del 50 aniversario protagonizada por Brian Dennehy.

Su versión del personaje fue aplaudida por su intensidad emocional y su fortaleza, algo que incluso Arthur Miller destacó.

La actriz obtuvo otras dos nominaciones al Tony: en 1983 por Brighton Beach Memoirs, de Neil Simon, donde interpretó a la madre del personaje de Matthew Broderick, y en 2002 por Morning's at Seven. También participó en montajes como The Cherry Orchard, Broadway Bound, The Cemetery Club, Uncle Vanya y The Miracle Worker.

En 1982, ganó un premio Obie por Sister Mary Ignatius Explains It All For You.

En televisión, Franz destacó en Gilmore Girls como Mia Bass, dueña del Independence Inn, y apareció en producciones como Judging Amy, Grey's Anatomy, Roseanne, Homeland y Law & Order. En cine, su trabajo incluyó títulos como Sabrina (1995), The Secret of My Success (1987), School Ties (1992), Christmas with the Kranks (2004) y Thinner (1996).

Franz estuvo casada primero con el actor Edward Binns, fallecido en 1990, y posteriormente con Pelham.

Su muerte representa la pérdida de una figura esencial del teatro estadounidense, cuyo legado y aportes a los personajes femeninos complejos seguirán siendo referencia en Broadway.

