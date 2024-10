Muere Liam Payne, excantante de One Direction, en Argentina

Liam James Payne, conocido por ser compositor, guitarrista y exintegrante de la popular boy band One Direction, falleció el miércoles 16 de octubre en el Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires.

Según fuentes policiales, el trágico incidente ocurrió por la tarde, cuando se reportó al 911 sobre un "hombre agresivo" que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol. Al llegar, el personal del SAME constató su deceso.

El cantante había estado de visita en Argentina durante los últimos días. Asistió al concierto de Paul McCartney y compartió diversos momentos de su estancia en el país a través de sus redes sociales.

Payne, de 31 años, alcanzó la fama mundial como parte de One Direction, que se formó en 2010 durante el programa The X Factor.

Tras la pausa indefinida de la banda en 2016, el artista continuó su carrera en solitario, destacando con éxitos como "Strip That Down" y "For You", que fusionan pop, R&B y dance.

Además de su carrera musical, Liam Payne había colaborado con diversas marcas y apoyado causas benéficas. Su inesperada muerte deja un vacío en el corazón de sus seguidores y la industria musical.

