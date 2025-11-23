Cerrar X
Muere Paul Costelloe, icónico diseñador de la princesa Diana

Paul Costelloe, figura central de la moda británica e internacional y conocido por ser el diseñador personal de la princesa Diana, falleció a los 80 años

El diseñador irlandés Paul Costelloe, figura central de la moda británica e internacional y conocido por ser el diseñador personal de la princesa Diana, falleció a los 80 años, informó su familia en un comunicado citado por medios locales.

Murió pacíficamente en Londres, rodeado de su esposa y sus siete hijos, tras una breve enfermedad.

Costelloe se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la Semana de la Moda de Londres, donde participó durante cuatro décadas. Su última aparición en las pasarelas fue en septiembre pasado, cuando presentó su colección primavera-verano.

Su relación con Diana marcó un capítulo clave en su carrera.

Fue nombrado su diseñador personal en 1983, poco después de fundar su marca Paul Costelloe Collection, y trabajó con la princesa hasta su muerte en 1997. Su estilo, que combinaba elegancia clásica con toques contemporáneos, ayudó a definir la imagen pública de la princesa de Gales.

Nacido en Dublín en 1945, Costelloe se formó inicialmente en Irlanda antes de trasladarse a París, donde ingresó a la prestigiosa Chambre Syndicale de la Haute Couture.

Posteriormente continuó su trayectoria en Milán como diseñador para los grandes almacenes La Rinascente y más tarde se mudó a Nueva York, donde lanzó su primera marca.

Finalmente se estableció en Londres, donde consolidó una firma que hoy abarca ropa de mujer y hombre, bolsos, artículos para el hogar y joyería.

El viceprimer ministro de Irlanda, Simon Harris, lamentó su muerte y destacó su legado: “Paul llevó una vida extraordinaria como figura destacada en la moda y los negocios irlandeses, británicos e internacionales durante décadas. Construyó un negocio enormemente exitoso gracias a su talento, disciplina y compromiso inquebrantable con la calidad. Su historia es un notable ejemplo de éxito irlandés”.


