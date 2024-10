Muere Paul Di'Anno, exvocalista de Iron Maiden

Paul Di'Anno, reconocido exvocalista de Iron Maiden, grupo con el que grabó sus primeros dos álbumes, falleció a los 66 años, confirmó el sello discográfico Conquest Music.

"A pesar de haber sufrido graves problemas de salud en los últimos años que lo limitaron a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fans de todo el mundo, acumulando más de 100 espectáculos desde 2023", dijo Conquest Music en un comunicado oficial.

El primer disco retrospectivo de la carrera de Di'Anno, titulado "The Book of the Beast", se publicó en septiembre y destaca las grabaciones realizadas desde que dejó Iron Maiden.

El cantante estaba preparando un próximo documental sobre su vida con el productor Wes Orshoski, quien también dirigió Lemmy de 2010 sobre el fallecido líder de Motorhead.

"Conquest Music se enorgullece de haber tenido a Paul Di'Anno en nuestra familia de artistas", agregó el sello, "y pide a su legión de fanáticos que levanten una copa en su memoria".

Nacido como Paul Andrews el 17 de mayo de 1958 en Chingford, al este de Londres, Di'Anno cantó en varias bandas de rock británicas cuando era adolescente.

Se unió a Iron Maiden en 1977, reemplazando al excantante Dennis Wilcock, que había estado en el grupo durante un breve período. En ese momento también adoptó el nombre artístico de Di'Anno.

Con él al mando, Iron Maiden lanzó su álbum debut homónimo en 1980.

¿Por qué Iron Maiden se separó de Paul Di'Anno?

A pesar de abrir nuevos caminos artísticos con Killers, el período de Di'Anno en Iron Maiden llegaría a su fin poco después del lanzamiento del álbum.

Surgió fricción entre él y otros miembros de la banda en la gira posterior del disco, particularmente con el bajista y líder de la banda Steve Harris.

Di'Anno tocó su último espectáculo con Iron Maiden el 10 de septiembre de 1981 en Copenhague, Dinamarca, y fue relevado de sus funciones rápidamente.

Tras su despido de Iron Maiden, Di'Anno lanzó y participó en varios proyectos de corta duración durante la siguiente década, incluidos el homónimo "Di'Anno", "Gogmagog", "Battlezone" y la banda pre-New Wave del heavy metal británico Praying Mantis, que disfrutó de un breve renacimiento en 1990.

Fundó y lideró la banda Killers durante gran parte de los años 90 y brevemente a principios de los 2000, y continuó actuando y lanzando álbumes como solista hasta bien entrado el siglo XXI.

