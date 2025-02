Mujer acusa al autor Neil Gaiman de múltiples agresiones sexuales

Una mujer de Nueva Zelanda presentó tres demandas civiles acusando al británico Neil Gaiman, autor de “Coraline” y la serie “The Sandman”, de haberla agredido sexualmente de manera repetida mientras trabajaba como niñera de su familia.

Scarlett Pavlovich presentó las demandas —una contra Gaiman y su esposa, Amanda Palmer, y dos más contra Palmer— en el tribunal federal de Wisconsin, Massachusetts y Nueva York el lunes.

En ellas alega que estaba sin hogar y viviendo en una playa cuando conoció a Palmer en Auckland, Nueva Zelanda, en 2020. Pavlovich tenía 22 años en ese momento.

Según lo presentado, Palmer invitó a Pavlovich a la casa de la pareja en la isla Waiheke. Pavlovich comenzó a trabajar para la pareja, a cuidar a su hijo y ayudar con las tareas domésticas, convirtiéndose eventualmente en la niñera.

Gaiman la agredió sexualmente por primera vez la noche que se conocieron en febrero de 2022, según las demandas. Las agresiones continuaron, pero ella siguió trabajando para la pareja porque estaba sin dinero y sin hogar y Gaiman le había dicho que ayudaría con su carrera como escritora.

Cuando le contó a Palmer sobre las agresiones, este le dijo que más de una decena de mujeres le habían dicho en el pasado que Gaiman las había abusado sexualmente.

Las agresiones no se detuvieron hasta que Pavlovich le dijo a Palmer que iba a suicidarse. Dejó a la familia y volvió a quedarse sin hogar, aunque los documentos indican que Gaiman finalmente le pagó por su trabajo cuidando al hijo de la pareja y ayudó a cubrir su alquiler durante unos meses.

Palmer conocía los deseos sexuales de Gaiman y le presentó a Pavalovich sabiendo que la agrediría, según las demandas. Pavlovich alega que Gaiman y Palmer violaron las prohibiciones federales contra la trata de personas y busca al menos siete millones de dólares en daños.

Después de que se publicara el artículo de la revista New York Magazine, Gaiman emitió un comunicado en enero negando haber participado en cualquier acto sexual no consensuado. Las acusaciones de cuatro de las mujeres se habían hecho conocer previamente en julio en un podcast de Tortoise Media.

“Estoy lejos de ser una persona perfecta, pero nunca me he involucrado en un acto sexual no consensuado con nadie. Nunca”, publicó Gaiman en la plataforma de redes sociales Tumblr.

Los representantes de Gaiman y Palmer no respondieron de momento a las solicitudes de comentarios y los registros judiciales en línea no listaban a los abogados que los representaban en las demandas.

Los abogados de Pavlovich declararon que Gaiman, autor de superventas como “Coraline” y la serie “The Sandman”, es residente de Menomonie, Wisconsin. Pero no están seguros de si Palmer reside en Massachusetts o Nueva York.

Pavlovich le dijo a la revista New York Magazine que presentó un informe policial en enero de 2023 acusando a Gaiman de agresión sexual. La policía no ha confirmado si Gaiman estuvo alguna vez bajo investigación.

Gaiman ha trabajado con numerosas editoriales a lo largo de los años. Dos de ellas, HarperCollins y W.W. Norton, han dicho que no tienen planes de publicar sus libros en el futuro. Otras, incluyendo Bloomsbury, han declinado comentar hasta ahora.

Dark Horse Comics anunció en enero que ya no lanzaría su serie ilustrada basada en la novela de Gaiman, “Anansi Boys”. La séptima de ocho ediciones se lanzó a principios de ese mes.

Disney ha pausado una adaptación planeada del libro de Gaiman “The Graveyard Book”, mientras que Netflix todavía tiene programado lanzar una segunda temporada basada en “The Sandman”.

