Myriam Montemayor cautiva en el Grito con música ranchera

La cantante regiomontana Myriam Montemayor demostró que no canta mal las rancheras y que es muy querida por los regios, durante su presentación en la Macro Fiesta Mexicana, realizada anoche para celebrar el tradicional Grito de Independencia.

Fue en la Explanada de los Héroes, de la Macroplaza, ante miles de personas, donde Myriam derrochó talento y sorprendió al cantar grandes éxitos de la música vernácula, acompañada de un mariachi.

Aunque durante su carrera se ha distinguido por cantar mayormente baladas, en esta ocasión optó por ofrecer un repertorio que incluyó desde El Corrido de Monterrey y El Rey hasta un popurrí de canciones de Juan Gabriel.

Vestida con un traje muy mexicano, interpretó temas rancheros famosos, pero no desaprovechó la oportunidad de cantarle al público algunas de sus canciones más nuevas, como Hecha en China.

La artista, quien saltó a la fama internacional al ganar la Primera Generación del reality show musical La Academia, de TV Azteca, puso a cantar y bailar a quienes se encontraban entre el público.

Myriam contó con un coro masivo, que cantó con todas sus ganas por su solicitud, y juntos celebraron una ocasión tan especial.

