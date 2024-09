'No hables con extraños' promete tenerte ¡al filo de la butaca!

¿Aceptarías la invitación de una pareja que recién acabas de conocer para quedarte en su casa con tu familia, bajo la promesa de unas vacaciones idílicas? "No hables con extraños" es el nuevo thriller psicológico producido por el estudio Blumhouse, que promete aterrorizarte, pero también hacer que cuestiones tus decisiones.

Dirigida por James Watkins, la cinta sigue a una familia americana que llega a Inglaterra, donde son invitados por una familia local a pasar un fin de semana en una casa de campo y aunque todo comienza como unas vacaciones soñadas, termina siendo una enredada pesadilla.

Watkins señaló que lo más atractivo que encontró en la trama para decidir hacer la película fue la idea de poner sobre la mesa que, a veces, las buenas intenciones pueden ser el preludio de una auténtica pesadilla.

"Me encantó la premisa: personas de vacaciones cuestionando el rumbo de sus vidas y entablando amistad con una pareja que creen que podría tener las respuestas", dijo el director Watkins, "La película me enganchó a nivel temático: su exploración de cómo la sociedad moderna nos encadena con reglas y cómo luchamos por negociarlas".

La película es un remake de Gæsterne, thriller danés del 2022; esta nueva versión tiene a James McAvoy como protagonista, dando vida a Paddy, un personaje carismático y “macho alfa”, propietario de la finca en donde se desarrollan los hechos.

“Al leer el guión, lo que me hizo seguir adelante después de la página tres fue el hecho de que estos personajes parecían personas reales y que estaba basado en cosas que podemos reconocer en el mundo real”, indicó McAvoy. “La película juega constantemente con lo que es aceptable y lo que no es aceptable y los peligros que corremos cuando elegimos tolerar comportamientos o condiciones degradantes porque no creemos que merecemos algo mejor”.

Junto al actor escocés también participan McKenzie Davis, Scoot McNairy, Aisling Franciosi, Dan Hough y Alix West Lefler, entre otros.

Watkins destacó que el lugar para el rodaje aporta mucho del terror a la cinta, pues se utilizó una granja de 400 años en Gloucestershire, Inglaterra, lo que dio la atmósfera de aislamiento y tensión necesaria: “Fue la locación perfectamente idílica y espeluznante a la vez”.





