‘No nos crucifiquen’: Angela Aguilar tras su relación con Nodal

Han sido tan duras las críticas que desató su noviazgo que Ángela Aguilar rompió el silencio y pidió a las personas que no la crucifiquen a ella ni a Christian Nodal por su amor.

"Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, denos, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes", dijo.

Y es que a partir de que anunciaron su noviazgo, ella ha sido la más criticada, por la supuesta amistad que tenía con Cazzu, la ex de Nodal, y por los comentarios que escribía en las fotos que compartía la artista argentina cuando andaba con el cantante.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo.

Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe. No quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, aseguró.

Además, también se dio a conocer que se tatuó las iniciales de su ahora novio, con el tatuador Alessandro Capozzi, lo que una vez más generó muchos comentarios en su contra.

