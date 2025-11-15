Cerrar X
Nodal habla sobre si su hija Inti irá a su boda con Ángela

La pareja prepara una ceremonia tradicional mientras crece la expectativa por si Inti, hija de Nodal, participará en el enlace religioso.

Christian Nodal y Ángela Aguilar avanzan con los preparativos de su boda religiosa, programada para mayo de 2026. El enlace, que ha generado amplia atención entre seguidores y medios, busca reflejar una celebración tradicional y profundamente mexicana, acorde con las raíces de ambos artistas.

Durante su visita a Las Vegas para los Latin Grammy 2025, Nodal fue cuestionado sobre la posible asistencia de su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu. La presencia de la menor se ha convertido en uno de los puntos más comentados alrededor de la ceremonia.

Aunque el cantante no confirmó su participación, dejó entrever su deseo de que forme parte del momento: 'Me fascinaría, me encantaría', señaló al ser consultado.

El intérprete compartió algunos detalles del festejo, que planean realizar en Zacatecas. Explicó que Ángela es quien encabeza la organización y que buscan una celebración auténtica, con comida típica, música mexicana y un ambiente íntimo.

"Una boda supermexicana... No pueden faltar los tequilas, la buena música, la buena comida y buena compañía", dijo.

Nodal también reconoció la constante atención mediática alrededor de su relación y aseguró que ha aprendido a manejarla.

"Creo que la gente elige qué creer y yo estoy bien con eso. Conozco mi corazón y mi historia", expresó.

La boda se perfila como uno de los eventos más esperados del próximo año, combinando tradición, expectativa familiar y el interés del público por esta relación que ha acaparado titulares desde sus inicios.


