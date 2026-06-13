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Escena

Nueva Jersey inaugura museo dedicado a Bruce Springsteen

El nuevo centro dedicado a Bruce Springsteen abre sus puertas en Nueva Jersey con exposiciones sobre su vida, legado y la música estadounidense

  • 13
  • Junio
    2026

La leyenda del rock Bruce Springsteen contará desde este sábado con un espacio dedicado a su vida, obra y legado musical en su natal Nueva Jersey.

El nuevo Centro Bruce Springsteen para la Música de Estados Unidos abre sus puertas al público en Long Branch, muy cerca de Asbury Park, ciudad que marcó los inicios de la carrera del artista.

El recinto, de dos niveles y aproximadamente 3 mil metros cuadrados, busca rendir homenaje tanto a la trayectoria del músico como a la historia de la música estadounidense.

Su diseño arquitectónico incorpora una fachada de acero en bruto inspirada en el pasado industrial de la región.

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"Las historias que Bruce narra en su autobiografía, Born to Run, y por supuesto, en las letras de sus canciones, fueron la fuente de inspiración para muchas de las decisiones arquitectónicas", explicó Jared Gilbert, socio de la firma Cookfox, encargada del proyecto.

La primera planta del centro está dedicada a los principales géneros que han moldeado la identidad musical de Estados Unidos, entre ellos blues, country, hip-hop y jazz.

La visita inicia con un cortometraje de 25 minutos en el que Springsteen, conocido por sus seguidores como "El Jefe", reflexiona sobre la influencia de los artistas que lo precedieron.

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El documental destaca figuras de la música de protesta como Woody Guthrie, Bob Dylan, Nina Simone, Public Enemy y Kendrick Lamar.

Entre las piezas exhibidas destacan una chaqueta dorada que perteneció a Elvis Presley, un saxofón de John Coltrane, una guitarra de Eddie Van Halen y una gorra de Chuck D, objetos prestados por los propios artistas o sus herederos.

La historia de Springsteen

La planta superior está enfocada en la trayectoria del músico, desde sus primeros conciertos en la Universidad de Monmouth hasta la consolidación de la E Street Band y el éxito internacional alcanzado en 1984 con el álbum Born in the USA.

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Una de las secciones centrales aborda precisamente la canción que da nombre al álbum, frecuentemente interpretada como un himno patriótico, aunque fue concebida como una crítica al abandono de los veteranos de la guerra de Vietnam.

El espacio también incluye una biblioteca virtual con algunas de las obras literarias que influyeron en el cantante, así como una recreación de un estudio de grabación donde los visitantes pueden experimentar con la mezcla de canciones.

La construcción del museo tuvo un costo de 53 millones de dólares y fue financiada principalmente mediante donaciones privadas, incluidas aportaciones de seguidores del artista.

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Además de las exhibiciones permanentes, el recinto albergará los archivos personales de Springsteen y contará con muestras temporales.

La primera de ellas lleva por título Las campanadas de la libertad: Política, protesta y el poder de la música, una exposición centrada en la relación entre la música y los movimientos sociales.

Aunque Springsteen se ha distinguido como una de las voces más críticas del presidente Donald Trump, los responsables del museo señalaron que la exposición principal busca mantener un enfoque apolítico y no partidista.

"Nos esforzamos por contar una historia apolítica y no partidista", afirmó Bob Santelli, director ejecutivo del centro.

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