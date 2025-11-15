Nuevas imágenes del elenco de 'La Odisea' de Christopher Nolan

Christopher Nolan continúa guardando con recelo los detalles de La Odisea, una de las películas más anticipadas de 2026.

Hasta ahora, el público solo había visto un primer vistazo de Matt Damon como Odiseo, pero la revista Empire reveló nuevas imágenes que permiten acercarse a la familia del héroe griego.

Entre ellas, aparece Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo, acompañada por Mia Goth en el papel de Melantho, una de las criadas del palacio.

Otra imagen muestra a Tom Holland interpretando a Telémaco, el hijo del protagonista.

Esta producción marca la tercera colaboración de Hathaway con Nolan, luego de sus trabajos en El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) e Interstellar (2014).

Ahora encarna a una figura esencial de la épica homérica: la mujer que defendió su honor durante los largos años en los que Odiseo vagaba lejos de Ítaca.

Fiel a la tradición del mito, la nueva imagen la muestra frente al telar con el que engañaba a sus pretendientes, tejiendo de día y deshaciendo su labor cada noche.

Comentarios