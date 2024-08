Oasis y ‘Definitely Maybe’: 30 años de historia y éxito

"Definitely Maybe", el debut de Oasis descrito por algunos como el disco que revivió a la música británica, cumple este jueves 30 años desde su lanzamiento.

Publicado el 29 de agosto de 1994, el álbum, con reconocidos sencillos como “Supersonic”, “Shakermaker”, “Cigarettes & Alcohol” y “Live Forever”, respiraba un optimismo valiente en contraposición a la música grunge de Estados Unidos.

Su historia se remonta a los inicios de Oasis con Noel Gallagher recién establecido en el grupo. Fue grabado en los Estudios Rockfield, en Monmouth.

Las primeras sesiones fueron desastrosas. Al día se gastaban 800 libras que no iban a ninguna parte. La banda estaba cada vez más estresada y el papel de Dave Batchelor no era del todo bueno, por lo que decidieron prescindir de él y trasladarse a los Estudios Sawmills, en Cornwall. Las pistas grabadas en los Estudios Rockfield constituyen la primera versión de "Definitely Maybe".

En los Estudios Sawmills, las sesiones fueron producidas por Noel Gallagher y Mark Coyle. Decidieron registrar el sonido del grupo tocando todos juntos.

Pero, de igual modo, las grabaciones continuaron siendo insatisfactorias. De estas salió la segunda versión del disco.

Después de dos intentos fallidos y con pocos medios para grabar una tercera vez el álbum, Marcus Russell, el mánager de la banda, contactó a Owen Morris para que fuera el productor.

La recién formada agrupación se trasladó por tercera vez de estudio, esta vez al de Johnny Marr, en Manchester. Gracias a que Morris era un gran fan de la banda desde sus inicios, no tuvo problema en terminar el álbum en su estudio personal. Le añadió arreglos inspirados en John Lennon, David Bowie y Tony Visconti, para dotar al álbum de dinamismo.

Después de estos intentos en diferentes estudios, el disco estaba completo. “Definitely Maybe" había nacido.

Sabías que...

La icónica portada del álbum fue fotografiada por Michael Spencer Jones, y el salón que aparece en ambos lados es la casa en la que entonces vivía Bonehead, guitarrista y miembro fundador del grupo. Esta misma casa sirvió más tarde para grabar el videoclip de Shakermaker.





