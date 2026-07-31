La academia fundada por Oprah Winfrey dejará de operar a finales de 2027 y dará paso a un programa nacional de becas para estudiantes sudafricanas

Inicio / Escena / Oprah Winfrey cerrará su escuela para niñas en Sudáfrica

Oprah Winfrey anunció el cierre de la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, la escuela que fundó en Sudáfrica para brindar educación a jóvenes de escasos recursos, la cual dejará de operar al finalizar el próximo año.

La presentadora abrió la institución en 2007, inspirada por conversaciones con el expresidente sudafricano Nelson Mandela sobre el impacto de la educación en la vida de las niñas. Mandela participó en la ceremonia de inauguración del plantel.

El proyecto continuará con becas

La academia explicó que la fundación benéfica de Winfrey financió y administró la escuela, aunque desde un inicio estaba previsto que las instalaciones fueran entregadas al Departamento Provincial de Educación.

En un comunicado, Winfrey señaló que el objetivo del proyecto nunca fue únicamente construir una escuela, sino impulsar el potencial de miles de jóvenes mediante el acceso a la educación.

La institución informó que ese compromiso continuará a través de un programa nacional de becas ampliado, con el que se apoyará a estudiantes con alto desempeño académico para que cursen sus estudios en escuelas de distintas regiones del país.

Desde su apertura, más de 500 alumnas concluyeron sus estudios en la academia, y varias de ellas continuaron su formación en universidades de prestigio de Sudáfrica, Estados Unidos y Europa, de acuerdo con la Oprah Winfrey Charitable Foundation.

El campus, ubicado cerca de Johannesburgo, cuenta con 21 aulas, seis laboratorios de ciencias y computación, una biblioteca con alrededor de 10 mil libros y un teatro con capacidad para 600 personas.

Las autoridades de la provincia de Gauteng asumirán el control de las instalaciones, aunque por el momento no han informado cuál será el destino del inmueble.

Garantizan continuidad para las alumnas

El ministro de Educación de Gauteng, Lebogang Maile, aseguró que las estudiantes actualmente inscritas podrán concluir su formación sin interrupciones y mantendrán el respaldo financiero necesario hasta finalizar sus estudios.

Poco después de su inauguración en 2007, la academia enfrentó una crisis cuando varias alumnas denunciaron que una encargada del dormitorio cometió presuntos abusos físicos y sexuales.

Tras las acusaciones, Oprah Winfrey viajó a Sudáfrica para reunirse con estudiantes y padres de familia, ofreció una disculpa pública y ordenó una investigación independiente. La empleada señalada fue absuelta de los cargos penales en 2010.