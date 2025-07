Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, fallece a los 76 años

Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de Black Sabbath, falleció a los 76 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales.

Según el mensaje, Ozzy "estuvo acompañado de su familia y rodeado de amor" en sus últimos momentos.

Su familia ha pedido respeto por su privacidad en este momento difícil.

"Con una tristeza indescriptible, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño", anunció su familia en un comunicado.

En 2019, Ozzy reveló que padecía la enfermedad de Parkinson y había enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos años, incluyendo complicaciones derivadas de cirugías vertebrales.

Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios en un concierto emotivo el 5 de julio en Birmingham, su ciudad natal, donde se reunió con los miembros originales de Black Sabbath.

Legado de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne ha marcando la historia de la música como dos principales arquitectos del heavy metal y una figura icónica de la cultura pop.

Conocido como el "Príncipe de las tinieblas", su influencia trasciende las generaciones, moldeando el género musical e inspirando músicos alrededor del mundo.

Como vocalista de Black Sabbath, formado en 1968 en Birmingham, Inglaterra, Ozzy fue fundamental en la definición de algo que se tornó en heavy metal.

Álbumes como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) y Master of Reality (1971) introdujeron riffs pesados, letras sombrías y una estética que contrastaba con el rock de la época, influenciando bandas como Metallica, Slayer y Pantera.

Clásicos como "Paranoid", "Iron Man" y "War Pigs" se consideran hijos del género.

Después de dejar Black Sabbath en 1979, debido a problemas con el alcohol y las drogas, Ozzy se reinventó como artista solo con el apoyo de su esposa y empresaria, Sharon Osbourne.

Su primer álbum, Blizzard of Ozz (1980), con éxitos como "Crazy Train" y "Mr. Crowley", fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el estatus de multiplatino en Estados Unidos

En 1996, Ozzy y Sharon crearon el Ozzfest, un festival que se convirtió en una plataforma crucial para bandas de heavy metal y rock, como Slipknot, System of a Down y Marilyn Manson, promoviendo nuevas generaciones de artistas.

Entre 2002 y 2005, el reality show The Osbournes de MTV revela el lado humano y familiar de Ozzy, mostrando su vida con Sharon, Kelly y Jack.

A pesar de enfrentar parkinson, Ozzy continuo activo, lanzando álbumes como Ordinary Man (2020) y Patient Number 9 (2022).

Su último show, el 5 de julio de 2025, en el festival "Back to the Beginning en Birmingham", reunió la formación original de Black Sabbath y se describe como una celebración histórica del heavy metal, con 42 millones de espectadores en vivo y millones vía streaming.

Ozzy fue homenajeado con Freedom of the City of Birmingham en 2025, al lado de dos miembros originales de Black Sabbath, y su exposición “Ozzy Osbourne: Working Class Hero” en el Museo de Birmingham.

Ozzy es reconocido como el "Padrino del Heavy Metal", con una voz distinta y una presencia de electrizante que inspiró a artistas desde Metallica a Busta Rhymes.

Su historia de superación, de una infancia difícil en Birmingham a un ícono global, queda como un ejemplo de determinación.

