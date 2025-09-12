Cerrar X
Escena

Papás de Christian Nodal ayudarán a Cazzu para que Inti viaje

Los padres de Christian Nodal estarían dispuestos a apoyar a Cazzu para que su hija Inti pueda viajar con ella, pese al distanciamiento con el cantante.

  • 12
  • Septiembre
    2025

El entorno familiar de Christian Nodal vuelve a ser tema de conversación, esta vez por el papel que podrían desempeñar sus padres, Jaime y Cristy Nodal, en el futuro de su nieta, Inti.

Hace unas semanas, Cazzu reveló que lleva más de un año enfrentando obstáculos para conseguir la firma de Nodal que permita a la niña acompañarla en su gira internacional. La confesión generó una fuerte ola de apoyo en redes sociales bajo el hashtag #PermisoParaInti, donde miles de usuarios pidieron al cantante facilitar el trámite.

En este contexto, han circulado versiones que indican que los padres del intérprete estarían dispuestos a intervenir para que la pequeña obtenga la autorización necesaria.

El periodista Javier Ceriani incluso señaló que los abuelos de Inti estarían inconformes con la actitud de Nodal como padre, y que culpan a Ángela Aguilar de influir en sus decisiones. Sin embargo, su intervención podría complicarse, ya que el cantante mantiene un distanciamiento con su familia, privilegiando actualmente la relación con su esposa Ángela y su suegro Pepe Aguilar.

La tensión entre ambas partes se suma a los rumores de que Nodal habría roto con sus padres tras sospechas sobre el manejo de su dinero, pese a que fueron ellos quienes lo apoyaron desde el inicio de su carrera.


