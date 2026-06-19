La velada destacó por una atmósfera energética y bailable, que unió a miles de fanáticos locales desde los primeros acordes de la noche

Inicio / Escena / Parcels inicia en Monterrey su gira por México

La banda australiana de electro-pop Parcels conquistó al público regio durante su concierto, marcando un emotivo regreso a los escenarios tras una ausencia de seis meses sin ofrecer shows en vivo.

El quinteto originario de Byron Bay eligió Monterrey para inaugurar, el miércoles 17 de junio, formalmente su gira internacional titulada Loved Tour 2026 en territorio mexicano.

La velada destacó por una atmósfera energética y bailable, que unió a miles de fanáticos locales desde los primeros acordes de la noche.

La propuesta musical de la agrupación, caracterizada por su sofisticada combinación de sonidos funk, disco, synth-pop e indie pop, mantuvo la energía al máximo.

El grupo demostró su destreza técnica instrumental en directo interpretando algunos éxitos como "Tieduprightnow", "Overnight" y "Gamesofluck".

Los asistentes convirtieron la ciudad en una pista de baile masiva, respondiendo con entusiasmo a las mezclas rítmicas e influencias de la música electrónica francesa que distinguen el estilo de la banda.

Durante el concierto, los integrantes de la agrupación agradecieron a la comunidad regia por el buen recibimiento.

Mencionaron que no había mejor lugar que Monterrey para romper su receso de medio año y volver a conectar con sus instrumentos musicales.

La interacción con el público sumó momentos de humor y complicidad que reforzaron el arraigo del conjunto de pop contemporáneo con la audiencia local, la cual ya los había respaldado previamente en festivales masivos locales.

Parcels continuará con su agenda programada del Loved Tour 2026 por la República Mexicana.

Sus próximas escalas confirmadas incluyen presentaciones este viernes en Guadalajara y el sábado en Ciudad de México.