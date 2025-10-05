Parodia Bad Bunny a 'Quico' en Saturday Night Live

El fenómeno global Bad Bunny ha vuelto a acaparar los reflectores, no solo por su música, sino por una inesperada incursión en la comedia. El puertorriqueño, invitado estelar del icónico programa estadounidense 'Saturday Night Live' (SNL) demostró sus dotes para la comedia, al participar en un sketch que rindió homenaje a la entrañable serie 'El Chavo del Ocho'.

Durante la emisión, el intérprete de "Tití Me Preguntó" sorprendió a la audiencia al dar vida a Quico, el popular personaje creado e interpretado por Carlos Villagrán. Vestido con el clásico traje de marinerito, calcetas largas y gorrita, Bad Bunny se llevó las palmas, especialmente cuando pronunció sus primeras líneas.

Lo más notable de su actuación fue su habilidad para mantener las mejillas infladas mientras hablaba, un rasgo característico e indispensable del personaje. Además, el cantante parodió la peculiar forma de llorar de Quico, añadiendo un toque extra de humor al breve video.

E essa paródia do #SNL com Chaves e Bad Bunny, hein? Chavo del 8 forever. pic.twitter.com/qI8lrAXdpk — Canal Music Feed (@canalmusicfeed) October 5, 2025

El sketch contó con un elenco de lujo de SNL parodiando a los demás habitantes de la vecindad: Marcello como “El Chavo del 8”, Andrew Dismukes como “Don Ramón”, Chloe Fineman como “Doña Florinda”, Sarah Sherman como “La Chilindrina”, y Kenan Thompson como “El señor Barriga”.

Más allá de su participación cómica, Bad Bunny también conmovió a la audiencia durante su monólogo. El artista adelantó detalles sobre lo que será su participación en el medio tiempo del próximo Super Bowl, un logro que, según sus palabras, trasciende su carrera individual.

En un poderoso mensaje, el cantante afirmó que su llegada a ese escenario es un logro de toda la comunidad latina, demostrando su empatía hacia los migrantes y latinos en general.

Todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío es un logro de todos demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, expresó en español, emocionando al público.

Como cierre de su discurso en español, Bad Bunny se dirigió nuevamente a la audiencia angloparlante con una frase contundente que rápidamente se viralizó: "If you didn’t understand what I just said, you have 4 months to learn (si no entendiste qué dije, tienes cuatro meses para aprender)”, finalizó, dejando claro su orgullo cultural y la creciente importancia del idioma español en Estados Unidos.

Con su aparición en SNL, Bad Bunny no solo consolidó su posición como una estrella versátil, sino que también utilizó la plataforma para rendir homenaje a un ícono de la televisión latinoamericana y lanzar un poderoso mensaje de orgullo y visibilidad para su comunidad.

