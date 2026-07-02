Pau Villarreal se desmaya en pleno concierto en Alemania

De acuerdo con videos compartidos Pau comenzó a sentirse mal durante la interpretación de “Disciple” hasta que perdió el conocimiento sobre el escenario

Momentos de preocupación se vivieron durante un concierto de la banda regiomontana The Warning en Münster, Alemania, luego de que su baterista y vocalista, Paulina “Pau” Villarreal, se desvaneciera mientras interpretaba una de las canciones del espectáculo. El incidente obligó a detener la presentación de manera inmediata.

El concierto fue suspendido tras el desvanecimiento

De acuerdo con videos compartidos por los asistentes, Pau comenzó a sentirse mal durante la interpretación de “Disciple” hasta que perdió el conocimiento sobre el escenario. Sus hermanas, Daniela y Alejandra Villarreal, suspendieron el concierto mientras el equipo médico ingresó para auxiliarla.

Aunque minutos después Daniela y Alejandra regresaron al escenario para agradecer el apoyo del público e interpretar un par de canciones, finalmente decidieron cancelar el resto del concierto para priorizar la salud de Paulina.

Pau explicó las causas del incidente

Horas más tarde, la propia baterista tranquilizó a sus seguidores a través de sus redes sociales y explicó que el desmayo fue consecuencia de una combinación de gripe, cansancio y las altas temperaturas que había durante la presentación.

“Traigo una gripita y entre el cansancio de estar enferma y el calorón que hacía en el show me desmayé un chirris, pero ya estoy mejor, todo bien, nomás a descansar tantito”, escribió la músico con el sentido del humor que la caracteriza.

La publicación calmó la preocupación de sus seguidores, quienes de inmediato le enviaron mensajes de apoyo y desearon una pronta recuperación a la integrante de The Warning.

El incidente ocurre mientras la banda atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional, en plena gira por Europa y a unas semanas del lanzamiento de su próximo álbum de estudio.