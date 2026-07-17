Pearl Studio llevará su nueva cinta animada al mundo

Pearl Studio anunció el estreno internacional de "¡Todos los deseos se hacen realidad!", una comedia animada inspirada en un clásico cuento popular chino.

Pearl Studio anunció el lanzamiento internacional de ¡Todos los deseos se hacen realidad!, su nueva comedia animada que llegará a distintos mercados durante el verano, después de su estreno en China programado para el 24 de julio.

La expansión comenzará el 13 de agosto en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Un día después, el filme llegará a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos. Finalmente, Bélgica y Luxemburgo recibirán la producción el 4 de septiembre.

Una nueva versión de un clásico chino

La película, producida por Pearl Studio en colaboración con CMC Pictures, está escrita y dirigida por Mu Zhengyang, mientras que Cao Linlin participa como productor.

La historia ofrece una reinterpretación del relato tradicional chino Los ocho inmortales que cruzan el mar, convertido en una comedia mitológica. La trama sigue a ocho personas comunes que, encabezadas por Lü Dongbin y Zhongli Quan, se hacen pasar por inmortales para infiltrarse en una bóveda legendaria.

Durante su aventura se unen He Xiangu, Tieguai Li, Han Xiangzi, Cao Guojiu, Lan Caihe y Zhang Guolao. Juntos descubren una conspiración que pone en riesgo el equilibrio entre el mundo de los mortales y el de los inmortales.

Equipo creativo detrás de la producción

Las secuencias de acción fueron diseñadas por Su Hang, reconocida con un premio de cine de Hong Kong por su trabajo en The Shadow's Edge. Por su parte, Chen Hao, quien ha participado en Ne Zha, estuvo a cargo de la dirección del reparto de voces.

Impulso de la animación china

El estreno internacional de la película coincide con el crecimiento de la animación china en los mercados globales. En ese contexto, Ne Zha 2 superó los 2 mil 200 millones de dólares en taquilla mundial, mientras que los ingresos del sector en el extranjero alcanzaron los 9 mil 300 millones de dólares durante 2025.

Con sede en Pekín, Pearl Studio forma parte de CMC Inc. como su división de animación y figura entre los estudios chinos con mayor reconocimiento internacional. Su catálogo incluye títulos como Kung Fu Panda 3, Abominable y la nominada al Óscar Over the Moon, además de varios proyectos originales inspirados en la cultura tradicional china dirigidos al público internacional.

CMC Pictures, división cinematográfica de CMC Inc., participa en el desarrollo, producción, inversión, marketing y distribución de películas. Desde su incursión en la distribución internacional en 2016, ha estrenado alrededor de 120 producciones en más de 100 países y 500 ciudades, incluyendo franquicias como Wandering Earth, Ne Zha, Detective Chinatown, además de Ip Man 4 y A Writer's Odyssey.