Peso Pluma se fractura en pleno concierto en Nueva York

El cantante Peso Pluma se fracturó un pie mientras bailaba durante un concierto como cabeza del festival musical Governors Ball, en Nueva York.

El cantante de corridos tumbados desató la euforia de su público en Estados Unidos al negarse a bajar del escenario después de la lesión que tuvo por realizar un salto en el entarimado.

Mediante un video en la red social X, los asistentes demostraron que al intérprete de "Ella Baila Sola" le costaba mantenerse de pie.

"Apenas puedo mantenerme en pie, pero me importa un carajo", dijo el cantante mexicano, obteniendo los vítores del público como respuesta.

Horas más tarde confirmó a través de su cuenta de Instagram que la lesión es una fractura y que recibió atención médica.

El cantante también posteó algunas fotos para agradecerle a sus fans neoyorquinos por estar presentes en el concierto.

Asimismo dejó ver algunas imágenes de su pie y tobillo con vendaje para soportar el dolor durante el show.

"Gracias Nueva York. ¡Toda la energía era una locura! ¡Los amoooooo!", escribió en sus redes sociales.

Peso Pluma broke his foot during his set at @GovBallNYC — but that didn’t stop the Mexican phenom from performing.



More: https://t.co/BHcaIC3Ouj pic.twitter.com/tWdTn0cLJw