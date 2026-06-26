Plácido Domingo cautiva con mariachi durante gala en Guadalajara

La gala ofreció un recorrido por algunas de las obras más representativas del género español y concluyó con interpretaciones de música mexicana

Plácido Domingo protagonizó una noche memorable este jueves al encabezar la gala "A tres voces: De España a México, la Zarzuela que nos une", un espectáculo que reunió a cientos de asistentes en la Sala Plácido Domingo, en Guadalajara, Jalisco.

A través de redes sociales, el tenor español compartió imágenes sobre la gala con las que agradeció a quienes asistieron a esta velada llena de ritmo y

¡Gracias Guadalajara, Jalisco 🙏🏻❤️🇲🇽! Gala Concierto en Guadalajara, México 🇲🇽, 25 de junio de 2026

🌟 “De España 🇪🇸 a México 🇲🇽, la Zarzuela que nos une” (“From Spain to Mexico, the Zarzuela that unites us”)

📍 Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala Plácido Domingo. pic.twitter.com/xGIMhwSDBM — Placido Domingo (@PlacidoDomingo) June 26, 2026

El concierto, que agotó sus localidades, formó parte de las actividades culturales organizadas en el marco de la justa mundialista. También destacó por fusionar la tradición de la zarzuela española con la riqueza de la música mexicana.

Durante la presentación, Plácido Domingo estuvo acompañado por la soprano Anabel de la Mora, los tenores Carlos Velázquez y Carlos López, así como por la Orquesta Sinfónica para la Escena, la Orquesta Típica de Jalisco, el Estudio de Ópera de Jalisco y el Mariachi Nuevo Tecalitlán Femenil.

Plácido Domingo entusiasmado por regresar a Guadalajara

En los días previos al evento, el cantante expresó su entusiasmo por regresar a Guadalajara y recordó que México fue fundamental en su formación artística, ya que fue aquí donde, junto con sus padres, inició su vínculo con la zarzuela.

La gala ofreció un recorrido por algunas de las obras más representativas del género español y concluyó con interpretaciones de música mexicana, en un homenaje a los lazos culturales que unen a ambos países.

La presentación de Plácido Domingo coincidió con el concierto gratuito de Alejandro Fernández en la Glorieta de La Minerva, convirtiendo a Guadalajara en uno de los principales escenarios culturales del país durante la jornada.