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Escena

Protagonista de Percy Jackson recibe amenazas de fans

El actor Walker Scobell canceló su asistencia al baile escolar luego de que fans enviaran amenazas a jóvenes cercanas a él.

  • 13
  • Abril
    2026

El joven actor Walker Scobell, protagonista de la serie Percy Jackson and the Olympians, anunció que no asistirá a su baile de graduación debido a amenazas de muerte dirigidas a adolescentes de su entorno.

A través de sus historias de Instagram, el actor de 17 años explicó que la decisión busca proteger a otras personas, luego de que fans enviaran mensajes violentos a posibles acompañantes.

Mensaje contra el acoso

“Por favor, dejen de enviar amenazas de muerte a todas las chicas adolescentes que puedan estar remotamente relacionadas conmigo”, escribió Scobell.

El actor calificó la situación como injusta para las jóvenes y sus familias, además de lamentar tener que hacer un llamado básico contra la violencia en redes sociales.

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El caso ha sido señalado como un ejemplo de comportamiento extremo dentro de algunas comunidades de seguidores, donde el intento de “proteger” o controlar la vida personal de figuras públicas deriva en acoso hacia terceros.

La situación ha generado preocupación debido a la edad del actor y de las personas afectadas, quienes únicamente estaban vinculadas por cercanía o contexto escolar.

Trayectoria en ascenso

Scobell alcanzó notoriedad internacional al interpretar a Percy Jackson en la adaptación televisiva basada en los libros de Rick Riordan.

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Antes de ese papel, participó en la película The Adam Project, donde compartió pantalla con Ryan Reynolds.

No es la primera vez que el entorno de la saga enfrenta controversias relacionadas con el fandom. En 2022, el propio Riordan condenó ataques racistas contra Leah Jeffries, quien interpreta a Annabeth en la serie.

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El autor calificó entonces el acoso en línea como “inexcusable” y pidió respeto hacia el elenco.

El caso de Scobell reabre la discusión sobre los límites del comportamiento de los fans en redes sociales y la necesidad de proteger la vida privada de actores jóvenes.

Mientras tanto, el actor priorizó su seguridad y la de quienes lo rodean, renunciando a una de las experiencias más comunes de la vida escolar.


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