¿Qué harías si sospecharas que tu bebé no es humano?: 'Engendro'

La nueva película de Hanna Bergholm busca convertirse en una de las propuestas de terror más originales y comentadas del año.

Hay historias de terror que nacen en casas embrujadas, bosques oscuros o criaturas imposibles. Y luego están aquellas que encuentran su origen en algo mucho más cercano. Con Engendro (Nightborn), la directora finlandesa Hanna Bergholm vuelve a sumergirse en ese territorio incómodo donde las emociones más íntimas se transforman en pesadilla.

Después de llamar la atención de la crítica internacional con Cría Siniestra (Hatching), considerada una de las propuestas de terror más comentadas de los últimos años, Bergholm regresa a la pantalla grande con una película que combina terror psicológico, suspenso y antiguas leyendas nórdicas. La cinta llegará a las salas de cine de México el próximo 1 de julio.

Una nueva vida en el bosque que pronto se convierte en pesadilla

La historia sigue a Saga y Jon, una pareja que decide dejar atrás la vida urbana para comenzar de nuevo en una aislada casa familiar rodeada por los bosques de Finlandia. Entre árboles interminables, silencios profundos y la promesa de un futuro distinto, ambos intentan construir el escenario perfecto para formar una familia.

Pero la tranquilidad dura poco.

Tras el nacimiento de su hijo, algo comienza a inquietar a Saga. Lo que para otros parece una preocupación normal asociada al cansancio de la maternidad, para ella se convierte en una certeza imposible de ignorar. Mientras médicos y familiares intentan tranquilizarla, la joven madre siente que aquello que duerme en la cuna guarda un secreto aterrador.

La sospecha crece lentamente, como una sombra que se extiende por cada rincón de la casa. Nadie parece creerle. Nadie comparte sus temores. Sin embargo, Saga está convencida de que el bebé no es completamente humano.

Una historia que mezcla horror corporal y leyendas nórdicas

La película está protagonizada por Seidi Haarla, reconocida por su trabajo en Compartment No. 6, quien encabeza un relato marcado por la incertidumbre y la fragilidad emocional. A su lado aparece Rupert Grint, recordado mundialmente por interpretar a Ron Weasley en la saga Harry Potter, en un papel que se aleja por completo de cualquier referencia familiar o fantástica asociada a su trayectoria.

Presentada en la Competencia Oficial de la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, Engendro ha sido señalada por la crítica especializada como una inquietante combinación entre el horror corporal contemporáneo y las antiguas leyendas escandinavas.También se ha destacado la capacidad de Bergholm para convertir los temores más profundos relacionados con la maternidad en una experiencia cinematográfica perturbadora y emocional al mismo tiempo.

Los temores de la maternidad vuelven al centro del relato

La directora retoma temas que ya estaban presentes en su ópera prima, explorando la maternidad, la identidad y los miedos familiares desde una mirada profundamente personal. La frontera entre realidad y pesadilla se vuelve cada vez más difusa, mientras la tensión avanza de manera constante hasta conducir a un desenlace descrito como impactante y catártico.

Entre incertidumbre y las dudas que nadie más parece escuchar, Engendro construye una historia donde el verdadero terror no surge únicamente de lo desconocido, sino de la posibilidad de que los propios instintos tengan razón.