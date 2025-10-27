Cerrar X
Quentin Tarantino volverá a la actuación en 'Only What We Carry'

Según Deadline, el director tendrá un papel protagónico en la cinta Jaime Adams, en donde además compartirá pantalla con Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg

  • 27
  • Octubre
    2025

Quentin Tarantino regresará con un nuevo proyecto, pero esta vez no será quien lo dirija, sino quien lo protagonice.

Y es que, de acuerdo con el medio especializado Deadline, Tarantino volverá a la actuación con un papel protagónico en la cinta dirigida por Jaime Adams, "Only What We Carry", en la cual compartirá pantalla con Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg.

Esta cinta representa el proyecto más importante del cineasta desde su aparición en "From Dusk Till Dawn" de 1996, la cual fue dirigida por Robert Rodríguez y escrita por el propio Tarantino.

"Only What We Carry" está ambientada en la costa de Normandía y fue descrita por Deadline como "una meditación sobre el amor, la pérdida y la valentía serena que se necesita para seguir adelante".

Además de Pegg y Gainsbourg, en el filme también participan el actor francés Liam Hellmann, la cantante estadounidense Lizzy McAlpine y Sofia Boutella.

Según la publicación del medio, "Pegg interpreta a Julian Johns, un instructor otrora formidable cuya exalumna Charlotte Levant (Boutella) regresa a casa para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Junto a ellos están John Percy (Tarantino), un viejo amigo de Julian cuya repentina llegada despierta verdades enterradas durante mucho tiempo".

Pese a que Tarantino es reconocido por ser el director y guionista de clásicos como "Pulp Fiction" o "Django Unchained", este ha tenido roles pequeños o cameos en varias de sus propias películas.


