Revela Erik Rubín que ha sido secuestrado en varias ocasiones

Durante una reciente entrevista, el cantante y exintegrante de Timbiriche, Erik Rubín, narró algunos de los momentos más angustiantes de su vida, en los que estuvo a merced de delincuentes.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la Ciudad de México, cuando regresaba a su casa tras un viaje. Mientras circulaba en su automóvil, un coche le cerró el paso y un grupo de seis hombres armados lo interceptó.

"Me secuestraron varias veces. Una vez aquí en la Ciudad de México, llegando a mi casa del aeropuerto, así, literalmente, un coche se me cerró y llegaron como seis monitos, me encapucharon, me metieron y, a madrazos, decían: ‘A ver, no la hagas de ped…’", relató.

Los delincuentes lo llevaron a un estacionamiento, donde lo interrogaron antes de dejarlo en libertad. Afortunadamente, este episodio no terminó en una situación más grave, pero sí dejó en Rubín una huella de temor.

Otro secuestro en el Pedregal

Rubín también recordó otro secuestro en el Pedregal, cuando iba acompañado de un amigo. En plena calle, fueron interceptados por sujetos armados mientras su vehículo cruzaba un tope.

"Estábamos pasando el tope, se bajó un cuate con la pistola. Sacamos lo que traíamos", explicó.

Sin embargo, la situación cambió inesperadamente cuando uno de los secuestradores lo reconoció y mostró simpatía por él.

"Me preguntó si yo era Rubín. Me dijo: ‘Ay, me caes bien. Los vamos a dejar aquí, pero nada más no la vayan a hacer de pe… ni ir de rajones’", recordó.

Después de la advertencia, los delincuentes se retiraron, dejando a Rubín y su amigo en el lugar. Ambos esperaron 15 minutos sin moverse, temiendo que los estuvieran vigilando.

Por otra parte, el cantante no brindó más detalles sobre las otras ocasiones en que ha sido secuestrado, pero dejó claro que ha vivido situaciones de extremo peligro.

A pesar de ello, logró salir ileso de estos incidentes, aunque con un gran impacto emocional.

