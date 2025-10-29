Cerrar X
Revelan la causa de muerte de la actriz mexicana Alica Bonet

Su hijo, Mauricio Bonet, informó que la actriz falleció por complicaciones derivadas del EPOC, enfermedad que la afectó durante varios años

A pocos días de la confirmación del fallecimiento de la actriz mexicana Alica Bonet a sus 78 años, este miércoles se reveló la causa de su fallecimiento gracias a su hijo, Mauricio Bonet.

En entrevista, Mauricio relató cómo acompañó a su madre durante su enfermedad, y además reveló detalles sobre el padecimiento que terminaría con la vida de la actriz.

De acuerdo con Mauricio, su madre falleció debido a complicaciones derivadas del EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una afección que la aquejó durante varios años.

El actor también relató que permaneció junto a su madre en todo momento, brindándole los cuidados necesarios y acompañándola hasta el final.

“Estuve con ella todo el tiempo, desde que enfermó; me voy con la tranquilidad de que hice todo lo que podía hacer por ella”, afirmó.

El EPOC es un trastorno respiratorio progresivo que dificulta el paso normal del aire hacia los pulmones y provoca síntomas como tos persistente, sensación de falta de aire, fatiga y producción excesiva de mucosidad.

Esta afección suele desarrollarse después de una exposición prolongada a agentes irritantes como el humo de tabaco, gases o contaminación ambiental.

Pese a que no tiene cura, existen tratamientos que pueden retrasar su avance, pero, en el caso de la actriz, el deterioro progresivo de su salud debido a esta afección derivó en las complicaciones que finalmente causaron su fallecimiento.


