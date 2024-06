Robbie Williams muestra su talento ahora en el lienzo

El cantante británico Robbie Williams presentará en el Moco Museum de Barcelona la exposición Confessions Of a Crowded Mind, muestra de obra gráfica con la que aboga por transformar el miedo y ansiedad en creatividad.

La exposición, que se inaugura mañana, tiene 17 de sus obras de arte y ya tuvo un primer capítulo en Ámsterdam, bajo el título de Orgullo y prejuicios personales, donde más de 100,000 visitantes fueron testigos del talento en el lienzo del ex Take That.

El cantante de éxitos como Angels, Rock DJ y Let Me Entertain You dijo que crea arte a diario como una forma de hacer frente a las presiones de la vida en el ojo público.

Se trata de obras repletas de mensajes de autoayuda en clave humorística con las que combate la ansiedad, la depresión y los excesos de la fama.

Robbie Williams es uno de los cantantes de más éxito del mundo de la música, con seis álbumes entre los 100 más vendidos de la historia británica, 80 millones de álbumes facturados en todo el mundo, 14 singles número 1 y un récord de 18 premios BRIT, más que ningún otro artista.

En noviembre de 2023, Netflix estrenó la esperada serie documental con cuatro partes de Robbie, titulada 'Robbie Williams'. Dirigida por Joe Pearlman, la serie muestra a Robbie repasando su carrera y reflexionando sobre el tiempo que pasó arriba de los escenarios.

