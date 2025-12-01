Cerrar X
Sabina se despide de los escenarios con concierto en Madrid

El cantautor cierra su gira “Hola y Adiós” ante 12,000 personas, repasando sus éxitos y emocionando a varias generaciones

  • 01
  • Diciembre
    2025

“Este concierto en Madrid es el último de mi vida y, por tanto, el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”, dijo Joaquín Sabina anoche ante 12,000 personas en el cierre de la gira Hola y Adiós que, según sus palabras, también ha sido su despedida de los escenarios.

En un espectáculo con enorme carga emocional en el Movistar Arena, el cantante nacido en Úbeda (Jaén) hace 76 años dio un adiós enormemente agradecido por haber visto crecer sus canciones, que de un modo misterioso, subrayó, se han colado en la memoria sentimental de varias generaciones.

Entre los asistentes al concierto estaban los políticos Alberto Núñez Feijóo y Borja Sémper y los artistas Víctor Manuel y Ana Belén, Dani Martín, Ara Malikian, Fernando León de Aranoa, Manuel Carrasco, David Trueba, Clara Lago, Alejo Estivel y Vanesa Martín, según fuentes de la organización.

“Esta gira que se llamaba Hola y Adiós ya pasó por medio mundo (han sido 71 conciertos con más de 700,000 entradas vendidas) y esta noche ya se llama solo Adiós”, expresó con voz rota Sabina al inicio del show.

Más de dos horas más tarde, un Joaquín Sabina que no disimuló las lágrimas —tampoco sus músicos y muchos de los asistentes al concierto— se despidió entre ovaciones.

Entre ‘Yo me bajo en Atocha’ (‘Enemigos íntimos', 1998) y ‘Princesa’ (‘Juez y parte’, 1985), la última canción, Sabina ha hecho un repaso de temas de muchos de los diecisiete álbumes publicados desde finales de los años 70, cuando comenzó su carrera de cantautor.

En total han sido 23 canciones —cuatro interpretadas por miembros de su banda—, entre ellas la muy coreada ‘Calle Melancolía’ (‘Malas compañías', 1980), que según ha dicho fue la segunda que escribió en su vida, hace 40 años, y que ha querido darse el capricho de sacar para esta última gira después de mirar en el baúl de las canciones antiguas, oxidadas y semiolvidadas.


